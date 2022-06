Sedm brněnských zastávek a chodníků čeká bezbariérová úprava

Brno, 17. června 2022 - Sedm dalších míst by mohlo v nejbližší době získat bezbariérovou úpravu. Radní odsouhlasili zařazení sedmi akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města. Do konce tohoto roku tak čeká bezbariérová úprava například zastávku Pionýrská směrem do centra a zastávku Šumavská směrem z centra, chodníky na Obvodové a na křižovatkách Jana Babáka s Táborem a Jana Babáka s Tererovou nebo Černého a Staré dálnice. V plánu je také úprava obrubníků na Mifkově.

„Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno, který zpracovává podněty občanů, městských částí a dalších subjektů, schválil použití finančních prostředků na sedm bezbariérových úprav, které jsou v plánu ještě letos. Bezbariérové řešení například čeká zastávku Pionýrská směrem do centra a zastávku Šumavská ve směru z centra. Kromě úprav nástupišť budou také na přilehlých chodnících doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké, součástí je i ochranné zábradlí. Úpravy zastávky Pionýrská vyjdou na 2 miliony korun, u zastávky Šumavská je to 1,9 milionu korun. U Pionýrské počítáme s realizací ještě letos, na Šumavské se už pracuje,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stavební úpravy, které zajistí bezbariérovost, jsou v plánu letos také v Obvodové od křižovatky s ulicí Přístavní po Heyrovského. Celkové náklady jsou vyčísleny na 3 miliony korun. Na 1,25 milionu vyjdou práce na stávajícím přístupovém chodníku z Černého ke Staré dálnici. Úprav se na přelomu letošního a příštího roku dočkají také chodníky v Králově Poli. Bezbariérové řešení cesty pro pěší v křižovatce ulic Jana Babáka a Tábor vyjde na 1,05 miliony korun, v případě křižovatky ulic Jana Babáka a Tererovy se počítá s 1,4 miliony korun. Na Mifkově se počítá se stavební úpravou obrubníků za zhruba 300 tisíc korun.

