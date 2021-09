Cyklisté projedou po Dusíkově bezpečněji díky novému chodníku

Brno, 15. září 2021 - Až 250 cyklistů denně projede přes ulici Dusíkovu. K dispozici mají ale nesouvislý chodník s různými povrchy a v některých místech musejí vjet do silnice. Na ní je vysoká intenzita provozu, a oblast je tak nebezpečná. Podél Dusíkovy proto vzniknou nové zpevněné chodníky a účelová komunikace, stávající zpevněné plochy projdou úpravou. Vznikne tak chodník s povoleným vjezdem cyklistů, který bude možné propojit s připravovanou cyklostezkou Lesná–Soběšice.

„Pro sídliště Lesná je charakteristický intenzivní cyklistický provoz, ale opatření, která by cyklistům zajišťovala bezpečný pohyb, jsou nedostatečná. V oblasti se pohybuje ve všední dny 180 a o víkendech až 250 cyklistů denně. Zároveň tu jezdí i hodně aut, a proto je žádoucí, aby měli pěší a cyklisté svoji komunikaci oddělenou od silnice. To je cílem investičního záměru, který jsme dnes schválili. Výhodou je, že tato trasa naváže na zamýšlenou cyklostezku, která by měla v budoucnu propojit Lesnou a Soběšice,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na jedné straně ulice Dusíkovy chybí ochranné opatření, které by zajistilo bezpečný pohyb cyklistů. Ti tak volí spíše opačnou stranu ulice, kde se nachází nespojité části chodníků. V některých místech je dokonce nutné cyklodopravu převést na silnici. Nový chodník by tak měl snížit riziko případné kolize lidí na kole a aut. „Investice zahrnuje vybudování nové účelové komunikace v délce cca 128 metrů, navazujícího chodníku v délce 77 metrů a úpravu 305 metrů stávajícího chodníku za zastávkou Brechtova. Bude zde umožněn jednosměrný provoz cyklistů. Na druhé straně směrem do centra budou chodníky rozšířeny v délce 150 metrů a bude sem také umožněn jednosměrný vjezd cyklistů. Rozšířené chodníky budou mít šířku 3 metry,“ popsal radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Součástí investičního záměru je i přeložka sloupů veřejného osvětlení. Podle předpokladů by se mohlo začít pracovat už v lednu příštího roku a práce by pak měly zabrat přibližně půl roku.

Public relations Pánské džínové bundy potkáváme v ulicích už desítky let – podívejte se, jak je nosit a vypadat při tom IN Že naprosté většině mužů džínové bundy opravdu sluší, není jistě žádnou novinkou. Z toho důvodu patří takzvané džísky k nejoblíbenějším svrškům, které najdeme v pánských skříních po celém světě. Jejich kouzlo netkví pouze ve vysokém komfortu nošení, ale také v tom, že riflové bundy mužské postavě dělají široká ramena, tolik žádoucí trojúhelníkový tvar zad, a zároveň dovedou zakrýt problematické partie boků a zakamuflovat větší bříško. Celý článek...