Infinit Maximus představuje unikátní ceremoniální saunu

Brno, 16. listopadu 2016 (P.R.) - Brněnský wellness resort Infinit Maximus zahájil zimní provoz a představil nově rozšířenou a upravenou ceremoniální saunu. Zážitkové saunování, které spolu snoubí přírodní esenciální vůně, hru světel, příjemnou tematickou hudbu a různorodá divadelní představení, může nyní shlédnout současně až 90 osob.

Vodní SPA a saunový svět Infinit Maximus na Brněnské přehradě představil inovovaný Saunový dóm po krátké letní přestavbě. Sauna prošla velkou úpravou – rozšířením kapacity a zejména zcela novým řešením technického vybavení.

„Nyní se jedná bezesporu o nejkrásnější a nejlépe technicky vybavenou zážitkovou saunu na území ČR určenou pro saunové ceremoniály. Po přestavbě se do této sauny vejde 90 lidí. Sauna má skvělou ergonomii pro saunéry – saunové animátory a je ideální na saunové ceremoniály s příběhem, tzv. saunové divadlo. V Saunovém dómu se odehrávají zážitkové saunové ceremoniály i o speciálních eventech, jakým byl například Halloween. Pro potřeby saunových ceremoniálů je zde instalován dokonalý zvuk prestižní značky BOSE, saunér pomocí prosvětlených panelů lehce ovládá dobře navržené efektové osvětlení a návštěvníci se cítí jako na divadelním představení. Infinit Maximus přinesl do českého saunování a poměrně krátké tradice saunových ceremoniálů výrazné oživení. Do Brna přijíždí návštěvníci z celé ČR a nový Saunový dóm je zaslouženě středem pozornosti milovníků zážitkového saunování,“ říká Pavel Hofrichter, člen představenstva České asociace wellness.

V Saunovém dómu, čeká na klienty 15 saunových mistrů, kteří se pravidelně střídají. Jeden z nich, Jiří Žákovský, se pro tento rok stal vicemistrem světa v soutěžiÂÂ Mistrovství světa v saunových ceremoniálech Aufguss WM v Německu. Shlédnout a zažít můžete osmnáct nejrůznějších saunových ceremoniálů ve všední dny a během víkendu pak dvacet čtyři v průběhu jednoho dne.

Wellness Infinit Maximus každý měsíc připravuje tematické vodní a saunové noci, které lákají na tématické saunové ceremoniály, saunování a koupání v termálních bazénech pod hvězdnou oblohou. V nejbližší době seÂÂ chystá Svatomartinská, Čertovská a Silvestrovská saunová noc.