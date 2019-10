V bazénu za Lužánkami otevře nové wellness centrum se saunami i relaxací

Brno, 25. října 2019 – Kromě největšího plaveckého prostoru v Brně nabídne od 1. listopadu Městský plavecký stadion Lužánky také relaxační služby. V nově vybudovaném wellness centru bude na více než 800 metrech čtverečních k dispozici několik typů saun a dalších relaxačních prostor.

„Je to další krok v naší snaze vylepšovat a modernizovat bazén za Lužánkami, na čemž pracujeme už od roku 2010, kdy jsme jej dostali do správy. Centrum wellness představuje nový rozměr služeb, který je ve spojení s padesátimetrovým bazénem v Brně ojedinělý. Bezesporu to přidá areálu na atraktivitě, a tím pádem přiláká nové návštěvníky,“ věří Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a. s.

Relaxační zázemí za 36 milionů korun je umístěno pod tribunou plaveckého stadionu a je složeno z několika různých prostor. Návštěvníkům bazénu bude bezplatně k dispozici parní aroma kabina s kapacitou 10 osob, kde budou odpočinek zpříjemňovat vonné esence. Další místnosti už budou součástí zóny, do níž je vstup se zvláštním příplatkem.

Do velké finské sauny se vejde až 33 lidí sedících na lavicích ve tvaru písmene U kolem kamen

s originálními finskými saunovými kameny. Jejich poléváním se zvyšuje původně nulová vlhkost v sauně, vzduch rovněž prosytí vůně z aroma olejů. Parní solná lázeň s vonnými esencemi

a stoprocentní vlhkostí vzduchu pojme 10 lidí sedících na vyhřívané lavici v modré keramické mozaice. Dalších 13 lidí bude moci najít útočiště v biosauně s kamny finského typu a lávovými kameny, která je obložená několika druhy dřeva a nabízí i místo pro odpočinek se sprchami a vědrem. Celková kapacita prostor činí 56 návštěvníků.

Pro fajnšmekry je navíc připravená útulná VIP zóna s parní saunou a s whirlpoolem ve zlatavé keramické mozaice pro maximálně 4 osoby. Ve vířivce si hosté navíc budou moci dopřát osvěžující nápoje či šampaňské.

Ke zchlazení budou na výběr tři zážitkové sprchy s mlhou různých teplot, studna s ledovou tříští, ochlazovací vědro nebo venkovní bazén. Spolu s ním jsou na terase také dvě sprchy a relaxační lehátka, stejný komfort bude k dispozici také vevnitř. „Centrum jsme budovali tak, aby bylo co nejrozmanitější a nabídlo různé formy relaxace. Inspirovali jsme se moderními trendy saunování

a dali jsme si záležet také na vzhledu, aby se hosté cítili co nejpohodlněji,“ sděluje Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

Vstupné do wellness zóny si budou moci návštěvníci zakoupit spolu se vstupem do bazénu. V případě, že si zaplatí pouze bazén a poté se rozhodnou jít i do wellness, lze využít jeho speciální recepci. Základní doba pobytu ve wellness činí 90 minut. Každému příchozímu bude k dispozici prostěradlo zdarma, k zakoupení budou také další kusy prostěradel, ručníky, zvláštní kosmetika a občerstvení.

Vše se platí pomocí čipových hodinek, úhrada se provádí u hlavní pokladny při východu z areálu. Součástí vstupu do wellness je neomezený vstup do bazénu a šaten, děti do deseti let budou mít přístup do wellness umožněn jen v sobotu dopoledne. „Věříme, že si nová relaxační zóna najde své příznivce napříč věkovými kategoriemi,“ uzavírá Mikš.