V Jundrově otevře říční sauna, v létě se změní na kavárnu a kino

Brno, 21. prosince 2021 - Novou saunu na břehu řeky Svratky v brněnské městské části Jundrov v lednu otevřou fotograf Roman Franc a kavárník Ondřej „Čestmír“ Pilát. Objekt, který dostal název Třpyt podle básně Vítězslava Nezvala, najde místo kousek od ulice Ke Káčatům a bude v provozu celoročně. Saunu v létě vystřídá prostor pro setkávání s kavárnou.

Na začátku konceptu stál nápad dvou přátel a výrazných osobností brněnské kulturní a gastronomické scény, kteří zvažovali, že by na zahradě jednoho z nich postavili soukromou saunu. „Jsme romanticky založení a unifikovaná wellness centra nám při saunování nevyhovují. Uvědomili jsme si však, že soukromou saunu bychom využívali jen málo, což nám bylo líto. Tak jsme si řekli, že vytvoříme saunu podle našich představ a zpřístupníme ji širší veřejnosti. V říční sauně Třpyt bychom rádi vrátili saunování k jeho původní podstatě. Chceme lidem připomenout spojení s přírodou a dopřát jim zážitek, kdy je obklopí studená voda z řeky a třeba i pofukující chladný vítr,“ popisuje Roman Franc.

Saunování ale není to jediné, co místo nabídne. V plánu jsou i nejrůznější komunitní akce, letní mini kino, dálkové plavání nebo otužování. Na těchto aktivitách by se měly podílet místní sdružení a spolky. O správu budovy se pak bude starat některý z místních občanů, který zároveň dohlédne na kvalitu vody v řece. V letních měsících totiž sauna nabídne také zázemí pro lidi, kteří se přijdou do řeky vykoupat nebo si zaplavat. Objekt je Bořkem Čapákem z ateliéru RAW navržený tak, aby bylo možné ho v létě využít jako kavárnu. „Kavárnu uvítají kromě plavců také cyklisté, protože objekt bude umístěn na hlavní cyklostezce směrem k brněnské přehradě,“ upozorňuje kavárník Ondřej „Čestmír“ Pilát.

Právě důraz na komunitu je pro France s Pilátem velmi důležitý. „Chceme, aby se saunování stalo společenskou událostí. Aby lidé místo s přáteli na pivo vyrazili společně do sauny. Popovídají si a zároveň udělají něco pro své zdraví,“ přeje si Franc. Spolu s Pilátem doufá, že jejich nápad inspiruje i další Brňany. „Středem Brna protékají dvě řeky, kolem kterých se v létě nic moc neděje. V zimě působí vyloženě opuštěně a mrtvě. Doufáme, že naše říční sauna poslouží i jako inspirace, jak nábřeží oživit,“ dodává Franc.

Projekt říční sauny Třpyt je částečně financován ze státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Na financování se podílejí i Jihomoravský kraj, statutární město Brno, městská část Brno–Jundrov a Nadace Veronica.