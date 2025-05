Brno-sever investuje do efektivního hospodaření s vodou

Brno, 23. května 2025 - Městská část Brno-sever pokračuje v investicích do efektivního hospodaření s vodou. Děje se tak i v dalších pracích na strategickém projektu obnovy Čertovy rokle. V lokalitě tzv. náměstíčka – ve spodní části Čertovy rokle byla osazená nová desetikubíková nádrž, která bude zásobována vodou z pramenného vrtu.

Kromě toho městská část renovuje chodníky a instaluje nádrže na zadržování dešťové vody při rekonstrukcích škol a veřejných budov. Opatření mají za cíl zajistit vodu pro zalévání veřejné zeleně a nových výsadeb během suchých období.

„V minulosti v Čertově rokli vznikl třicetimetrový vrt pro zadržování vody, který je nicméně sám o sobě slabý na to, aby z něj přímo byla odebírána voda na zavlažování. V dubnu jsme proto osadili desetikubíkovou nádrž, která bude zásobována vodou z tohoto vrtu a napustí se za 24 hodin. Tím pomůže zalévat novou výsadbu a veřejnou zeleň. Je to sice střípek mozaiky, ale opravdu důležitý pro zajištění vody pro městskou zeleň i v období sucha. Voda se v oblasti stále častěji stává cenným zdrojem, a proto je důležité, abychom ji co nejlépe využívali,“ uvedl místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).

Kromě osazení nádrže, a hlavně rozběhnutí systému čerpání vody pro zalévání se městská část zaměřuje i na renovaci chodníků v okolí náměstíčka, přičemž toto by mělo být dokončeno do konce července. Na to pak naváže rekonstrukce parkových chodníků ve vyšších částech Čertově rokli. Kromě nových povrchů dojde také k úpravě profilu tak, aby byla šířka a nosnost dostačující pro vozidla údržby a vývozu košů. Paralelně s tím budou také pokračovat projekty zaměřené na efektivní sběr vody při velkých opravách veřejných budov. Letos například městská část nainstaluje nádrž na zachycování vody na zahradě MŠ Loosova.

„Každá kapka vody se počítá a díky těmto projektům se nám daří zlepšovat hospodaření s vodními zdroji na Brně-severu. Má to pozitivní dopad na naše městské prostředí,“ uzavřel místostarosta Glogar.

Zdroj: MČ Brno-sever, foto: ideogram.ai