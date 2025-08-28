Dalších sedm pítek lidem nabízí osvěžení díky projektu Dáme na vás

Brno, 22. srpna 2025 - V Jundrově, na Kraví hoře, v Černých Polích a na dalších čtyřech místech narazí lidé na pítka. Jejich síť se rozrostla díky projektu Dáme na vás. Další by v příštím roce díky výsledkům veřejné ankety mělo vzniknout v Björnsonově sadu.

pitko ideogram

Sedmero pítek přibylo v Brně díky projektu participativního rozpočtu Napij se! – pítka v Brně. „Lidé se tak mohou osvěžit v Jundrově na Veslařské, u polikliniky na Lesné, na okraji parku Schreberovy zahrádky v Černých Polích, na Hlaváčkově v Králově Poli, na Kraví hoře u Parku pod hvězdami, poblíž Medláneckého rybníka a v Maloměřicích na Cacovickém ostrově,“ uvedl radní města Brna pro participaci Petr Bořecký.

Kolemjdoucí se u pítek mohou napít nebo doplnit vodu do lahve. Všechna jsou také vybavena miskou pro zvířata. „Cílem projektu bylo přispět k vybudování sítě pítek s pitnou vodou na veřejně přístupných místech, aby byla dostupná všem, a také přispět ke snížení množství PET lahví v ulicích a ke zdravějšímu životnímu stylu,“ řekla navrhovatelka projektu Terezie Liprtová.

Na otázky spojené s pítky i na jejich možné budoucí umístění se loni občanů dotazoval Odbor participace Magistrátu města Brna v rámci městských anket Dáme na vás. Na základě výsledků a přání obyvatel se vybuduje další zdroj pitné vody. Nyní se řeší jeho možná poloha v Björnsonově sadu, stát by měl příští rok.

Nejen nová pítka, ale i všechna další najdou lidé na mapě. Pokud ví o nějakém, které není na mapě vyznačené, mohou se do konce srpna zúčastnit soutěže na Facebooku, vyfotit jej a poslat do komentáře i s umístěním.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kalendář vinařských akcí

<<  Srpen 2025  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce
28.08. Víno z blízka: Večer s víny ze Sal..
28.08. Galadegustace 27. ročníku soutěže ..
11.09. Víno z blízka: Večer se spolkem EK..
11.09. Řízená degustace vín – Reisten a K..
Další akce
Přidat novou akci do kalendáře

Kulturní akce v Brně

<<  Srpen 2025  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce
30.08. Fesťáček 2025..
24.10. BORIS BREJCHA – REFLECTIONS TOUR 2..
01.11. RYBIČKY 48 BIG/BÝT TOUR - Brno..
15.11. CHASE & STATUS, SUB FOCUS & MC ID,..
15.11. Coolin 360 Festival..
28.11. Life! Festival sportu, tance a záb..
12.12. Ples VUT..
Další akce
Přidat novou akci do kalendáře