Dalších sedm pítek lidem nabízí osvěžení díky projektu Dáme na vás
Brno, 22. srpna 2025 - V Jundrově, na Kraví hoře, v Černých Polích a na dalších čtyřech místech narazí lidé na pítka. Jejich síť se rozrostla díky projektu Dáme na vás. Další by v příštím roce díky výsledkům veřejné ankety mělo vzniknout v Björnsonově sadu.
Sedmero pítek přibylo v Brně díky projektu participativního rozpočtu Napij se! – pítka v Brně. „Lidé se tak mohou osvěžit v Jundrově na Veslařské, u polikliniky na Lesné, na okraji parku Schreberovy zahrádky v Černých Polích, na Hlaváčkově v Králově Poli, na Kraví hoře u Parku pod hvězdami, poblíž Medláneckého rybníka a v Maloměřicích na Cacovickém ostrově,“ uvedl radní města Brna pro participaci Petr Bořecký.
Kolemjdoucí se u pítek mohou napít nebo doplnit vodu do lahve. Všechna jsou také vybavena miskou pro zvířata. „Cílem projektu bylo přispět k vybudování sítě pítek s pitnou vodou na veřejně přístupných místech, aby byla dostupná všem, a také přispět ke snížení množství PET lahví v ulicích a ke zdravějšímu životnímu stylu,“ řekla navrhovatelka projektu Terezie Liprtová.
Na otázky spojené s pítky i na jejich možné budoucí umístění se loni občanů dotazoval Odbor participace Magistrátu města Brna v rámci městských anket Dáme na vás. Na základě výsledků a přání obyvatel se vybuduje další zdroj pitné vody. Nyní se řeší jeho možná poloha v Björnsonově sadu, stát by měl příští rok.
Nejen nová pítka, ale i všechna další najdou lidé na mapě. Pokud ví o nějakém, které není na mapě vyznačené, mohou se do konce srpna zúčastnit soutěže na Facebooku, vyfotit jej a poslat do komentáře i s umístěním.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram
