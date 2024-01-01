Dvě nové retenční nádrže ochrání území v Ivanovicích a Tuřanech
Brno, 30. srpna 2025 - Proti bleskovým záplavám pomůžou dvě nové retenční nádrže. Vzniknou v Tuřanech a Ivanovicích. Investiční záměr, který schválili brněnští radní, se věnuje také úpravám stávající retenční nádrže Jahodová II, z níž se odtěží sedimenty.
Suché retenční nádrže slouží k zachytávání dešťových vod při prudkých či vytrvalých deštích. Díky tomu se zpomalí odtok z dané oblasti a sníží se možnost povodní. „Z nádrží se voda uvolňuje postupně do koryta přilehlých potoků a díky tomu se přirozeně snižuje možnost přírodní katastrofy. Toto řešení ochrání přilehlé území a umožní jeho rozvoj, proto je vznik nádrží nezbytný,“ nastínil náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a doplnil: „Na Tuřanském potoce vznikne nádrž Viadukt a Ivanovický potok ochrání retenční nádrž Železniční most. Celkové náklady na majetkové vypořádání, projektovou dokumentaci a realizaci odhadujeme na 41 milionů korun bez DPH. Přesnou cenu však budeme znát po výběrových řízeních.“
Retenční nádrž Jahodová II v Tuřanech se také dočká zkultivování. Za dobu svého fungování se v ní nashromáždily sedimenty. Ty budou odtěženy a nádrž bude fungovat opět na 100 %.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
