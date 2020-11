Ve sportovním areálu na Kraví hoře vznikne nové wellness centrum

Brno, 19. listopadu 2020 – Sportovní areál na Kraví hoře čekají změny. Díky stavebním úpravám zde vznikne wellness centrum a rozšíří se zázemí letního koupaliště. Brněnští radní nyní vybrali stavební firmu, která práce provede. Bude jí společnost KOMFORT.

„Sportovní areál na Kraví hoře je oblíbeným místem pro sport a relaxaci. V létě sem míří lidé především na venkovní hřiště a letní koupaliště. V chladnějších dnech je využívanější krytý bazén a parní sauna. Nyní dojde k dalšímu rozšíření nabídky služeb, a to o nový wellness. Úpravy čekají i samotnou budovu, dostavěny budou kanceláře a prostory šaten,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výše zmíněná společnost nabídla v zadávacím řízení nejnižší cenu. Stavební práce budou stát přes 68 milionů korun. „Ve stávajícím areálu dojde k dispozičním změnám a osazení vířivých a ochlazovacích bazénků a saun. Bude také vybudována nová zelená střecha, provedeny sanace železobetonové konstrukce a hydroizolace. Nejprve dojde k rozšíření sociálního zázemí letního koupaliště. Hotovo bude nejpozději za 30 měsíců od předání staveniště, tedy v polovině roku 2023,“ upřesnil David Grund, radní pro oblast investic.

„Stavbaři nejdříve rozšíří sociální zázemí letního koupaliště. To by mělo být hotové do příští letní sezony. Poté budou následovat další výše zmíněné práce, které však nebudou mít vliv na provoz krytého bazénu ani letního koupaliště. Věřím, že návštěvníci novinky ve sportovním areálu ocení,“ dodal Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed. Ta sportovní a rekreační areál provozuje.