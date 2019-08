Den náborů na Kraví hoře představí více než 80 sportovních klubů

Brno, 30. srpna 2019 – V malé sportovní městečko se v sobotu 7. září promění brněnská Kraví hora. Den náborů sem přivede zástupce desítek sportovních oddílů, které se budou snažit upoutat zájem dětí a jejich rodičů a přitáhnout je k aktivnímu pohybu.

„Záměrem akce je pobídnout děti ke sportování. Na jednom místě si budou moci vyzkoušet nespočet různých her a disciplín, od těch tradičních až po některé u nás zcela neobvyklé. Zjistí tak, co by je mohlo bavit a zároveň dostanou všechny potřebné informace, jak se zvolené aktivitě dál věnovat,“ přibližuje Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.

V ideálním případě se děti díky náboru stanou členy některého ze zúčastněných klubů. „Hlavní však je, aby získaly pozitivní vztah ke sportování jako takovému. To je pro nás nejzásadnější, protože zdravý vývoj dětí je spojený právě s pohybem. A jako společnost, která spravuje brněnská sportoviště, cítíme závazek přispět k tomu, aby děti sportovaly rády,“ sděluje Hladík.

Akce se koná první zářijovou sobotu od 9 do 18 hodin a improvizovaná sportoviště budou rozeseta po celé Kraví hoře. „Děti navíc obdrží hrací kartu, se kterou musejí absolvovat alespoň 10 různých sportů, aby získaly drobný dárek. Do akce se zapojí i areál koupaliště, kam mohou návštěvníci vstoupit také zdarma,“ uvádí Evžen Hrubeš, vedoucí Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora. „Děti si mohou na jednotlivých stanovištích všechny sporty ‚osahat‘ a zároveň dostat užitečné rady,“ dodává. Den náborů bude moderovat Michal Chylík dobře známý ze zápasů hokejové Komety i dalších sportovních událostí.

Výběr pohybových aktivit bude letos opravdu široký. Tradiční sporty budou zastupovat například fotbal, hokej, basketbal, volejbal či házená. „Den náborů je rok od roku populárnější a navštěvuje jej spousta dětí a rodičů se zájmem o sport,“ popisuje Richard Foltýn, předseda ženského basketbalového klubu KP Brno. Ten stál jako člen Unie sportovních klubů města Brna u zrodu hromadné náborové tradice. „Díky podpoře Starezu se akce stala masovější a rozrostla se v širokospektrální nabídku sportů. Primárně je sice akce určená dětem od šesti do deseti let, které se rozhodují, na jaký sport se dát, pravidelně ale přicházejí i starší děti, které již sportují a zajímají se o další disciplíny, jež by si mohly vyzkoušet. Každá taková akce pro veřejnost má smysl, protože zvyšuje zájem o sport,“ vyzdvihuje Foltýn.

Zrovna basketbalových oddílů se bude prezentovat hned několik, vzájemně si ovšem nekonkurují. „Shodli jsme se na tom, že malé děti by měly mít možnost vybírat si klub podle svého bydliště, aby v mladém věku nemusely daleko cestovat,“ nastiňuje Foltýn. Své zastoupení bude mít na Kraví hoře též plavání, atletika, sportovní lezení, lyžování, šachy, badminton, moderní gymnastika, vodní pólo, zápas, florbal, ragby, biatlon, synchronizované plavání, judo, squash, stolní tenis, malá kopaná, veslování, tenis, vzpírání, hokejbal, golf, americký fotbal, bojové sporty či krasobruslení.

„Bereme děti od pěti do osmi let s tím, že je všechno teprve naučíme. U těch starších samozřejmě vítáme, když už mají nějakou sportovní průpravu, ale s baseballem je možné začít v kterémkoliv věku,“ oznamuje Igor Kratochvíl, předseda oddílu Draci Brno, který dlouhodobě dominuje českému baseballu. K vyzkoušení a pozorování budou i méně známé sporty jako lakros, korfbal, headis a orientační běh, vedle nich i různé další pohybové aktivity a odvětví jako tanec, akrobacie, aerobik, požární sport, cheerleading, mažoretkový sport, japonské kendó nebo králičí hop.

Den náborů se pod patronátem STAREZ – SPORT, a. s., uskuteční už popáté a jeho popularita stále roste. Loni pořadatelé napočítali rekordních 6 480 návštěvníků, rok předtím se jich sešlo pět tisíc. Akce se koná za účasti klubů Unie sportovních klubů města Brna a vstup na ni je zdarma.