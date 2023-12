Stavba parku a dětského hřiště na Kraví hoře jde do finále

Brno, 12. prosince 2023 - Neudržované zahrady mezi zahrádkářskou kolonií Kraví hora a Gymnáziem Matyáše Lercha se významně proměnily. Místo zpustlé zahrady vznikl park s dětským hřištěm. Ten realizuje MČ Brno-střed za 4,7 milionů korun díky dotačnímu programu Odboru životního prostředí Nové parky pro Brno. Kompletně hotovo bude na jaře příštího roku, jelikož se čeká na dosadbu zeleně v lokalitě parku.

„Mám velkou radost, že jsme tu mohli park realizovat. Celé to pojí zajímavý příběh. V roce 2021 byl projekt navržený do participativního rozpočtu panem Jiřím Kohoutkem. Bohužel, neprošel o 7 hlasů. Tak jsme se rozhodli zpracovat projektovou dokumentaci, která by místu vrátila život. Až byla dokumentace hotová, tak jsme ji předali Městské části Brně-středu, která získala financování z dotačního programu Nového parky pro Brno a začalo se stavět letos. Teď je hotová hrubá stavba a na jaře kvůli vegetačnímu klidu proběhne dosadba zeleně,“ uvedl radní města Brna Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Vznikne park s panoramatickým výhledem směrem na lom Hády. Součástí parku bude i dětské hřiště, které v lokalitě zahrádek chybí.

„Hlavní cílem bylo oživení dalšího brněnského zákoutí, které se tady opravdu povedlo. V první fázi došlo k odstranění zbytků oplocení, zahradních chatek a ošetření zanedbané zeleně nebo terénních úprav. Došlo také ke zbudování sjezdové rampy pro kočárky, opěrných zídek nebo laviček. Rodiče určitě ocení vznik dalšího dětského hřiště, které tu dlouhodobě chybělo. V rámci úprav jsme se snažili zachovat perspektivní zeleň a teď už jen čekáme na jarní měsíce, kdy dosázíme zeleň a vše bude kompletně hotovo,“ upřesnil Chvátal.

Foto: archiv