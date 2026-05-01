Na 7. ročníku turnaje v piškvorkách změří síly hráči z Česka i okolních zemí

Brno, 13. května 2026 - Již po sedmé se v sobotu 16. května 2026 na ZŠ Antonínská uskuteční piškvorkový turnaj Brnocup, otevřený všem zájemcům o tuto hru. Pravidelně se ho účastní jak zkušení hráči z České republiky i střední Evropy, tak úplní začátečníci z řad široké veřejnosti bez rozdílu věku, včetně dětí. Akce je vhodná i pro ty, kteří se podobného turnaje účastní vůbec poprvé.

„Brnocup se již tradičně uskuteční na základní škole na Antonínské a věřím, že bude mít stejný, ne-li větší úspěch jako v letech minulých. Děti i dospělí hráči si díky piškvorkám procvičují strategické myšlení, zároveň jde o skvělou příležitost potkat se s dalšími milovníky této všem známé a oblíbené hry,“ pozvala na turnaj zájemce radní pro oblast školství Irena Matonohová, která nad akcí převzala záštitu.

Na úvod nechybí podrobné seznámení s pravidly a zkušenější hráči již tradičně v prvních partiích ochotně pomáhají nováčkům. Díky svému výukovému charakteru je turnaj mimořádně vhodný právě pro začínající hráče. Prezence začíná ráno v 8:30, předpokládaný konec akce bývá okolo 16. hodiny.

Zdroj: TIS MMB


