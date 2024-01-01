Červený klobouček na fasádě radnice připomene návštěvu královny Alžběty II.
Brno, 26. ledna 2026 - Letos si 28. března nebudeme připomínat jen Den učitelů. V Brně uplyne právě 30 let od návštěvy britské panovnice Alžběty II. Při té příležitosti přibude na Nové radnici umělecké dílo, jehož podobu navrhovali tvůrci a tvůrkyně ve veřejné zakázce. Komisi nejvíce oslovil návrh Radka Talaše a vedení města souhlasilo s jeho realizací.
Veřejná zakázka na umělecké pojetí a vytvoření výtvarného objektu se uzavřela teprve před pár dny, 7. ledna. S 11 návrhy, které do ní přišly, se už ale stihla seznámit porota, ve které zasedli například sochař Hynek Skoták nebo teoretička umění Silvie Šeborová. Za nejzdařilejší a k realizaci nejvhodnější zvolili návrh Radka Talaše, jenž pracuje s motivem klobouku, který královna Alžběta II. při návštěvě Brna nosila a který obecně funguje jako její charakteristický symbol.
„Přesvědčující pro nás byl určitý humorný prvek, který se v návrhu projevuje, i taková intelektuální hra, která způsobuje, že dílo z dálky evokuje jiné věci než zblízka. Tento přístup souzní s Brnem, zároveň je srozumitelný pro jakéhokoli diváka,“ shrnula závěry komise zastupitelka města Brna Kateřina Jarošová, která byla předsedkyní poroty a jednou z iniciátorek výtvarné reflexe návštěvy Alžběty II. v Brně.
Královna navštívila Novou radnici 28. 3. 1996 v doprovodu tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla. „Byla prvním britským panovníkem, který navštívil nejen Brno, ale vůbec naši zemi. A dodnes patří k nejvýznamnějším osobnostem, které jsme měli tu čest v našem městě přivítat. Právě z balkonu Nové radnice promluvila také k těm, kteří ji přišli na Dominikánské náměstí pozdravit,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Nová pamětní deska by měla být hotová před samotným výročím. Právě na něj se plánuje slavnostní odhalení. Realizace uměleckého díla vyjde na necelých 300 tisíc korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: Radek Talaš
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...