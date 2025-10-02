Na Dušičky bude po Ústředním hřbitově jezdit i minibus
Brno, 29. října 2025 - Během Dušiček čekají návštěvníky Ústředního hřbitova omezení kvůli stavebním pracím v areálu i jeho okolí. Rekonstruuje se cestní síť a pokračuje stavba horkovodu v Jihlavské ulici. Vjezd vozidel bude umožněn pouze držitelům průkazu ZTP s malou kartičkou. Dopravu po hřbitově zajistí od 27. října do 2. listopadu bezplatné minibusy.
Na Ústředním hřbitově a v jeho okolí se momentálně sbíhá vícero stavebních prací. Rekonstruuje se zde cestní síť, kvůli čemuž jsou některé části hřbitova dočasně hůře přístupné. Současně probíhají další stavební práce v souvislosti s budováním horkovodu v Jihlavské ulici. „Rozsah prací v lokalitě je nyní mimořádný, přesto se snažíme zajistit, aby návštěvníci mohli i během Dušiček přicházet důstojně a v klidu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Památka zesnulých letos připadá na neděli 2. listopadu. Lidé ale často navštěvují hroby už v předcházejícím týdnu, v němž je také volno díky státnímu svátku 28. října. Už od pátku 24. října budou mít tedy brněnské hřbitovy upravenou otevírací dobu od 7 do 19 hodin.
„Kvůli stavebním pracím nebude letos umožněn běžný vjezd vozidel na hřbitov. Výjimku mají pouze držitelé průkazu ZTP s takzvanou malou kartičkou, a to za přítomnosti osoby, na kterou byl průkaz vystaven. S velkou kartičkou nebude vjezd povolen. Doporučujeme využití bezplatné okružní autobusové linky uvnitř areálu a údržbu hrobů ve větším předstihu,“ uvedla ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
„Dva minibusy Dopravního podniku města Brna budou po areálu jezdit od 27. října do 2. listopadu vždy od 9 do 18 hodin ve 20minutovém intervalu. Zajistí přepravu návštěvníků mezi hlavními branami a vybranými částmi hřbitova. Svou jízdu začínají už na záchytném parkovišti Bohunická, kde mohou lidé nechat svá auta. Vozy budou zastavovat na znamení kdekoli po trase i mimo zastávky,“ sdělil náměstek pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.
Přístup ke hřbitovu bude zajištěn i od zastávky Krematorium, kde Teplárny Brno zřídí dočasný pěší koridor. Parkoviště u krematoria zůstává v provozu, návštěvníci by však měli počítat s objízdnými trasami a řízením dopravy, která je kvůli stavbě nového horkovodu na Jihlavské ulici v okolí hřbitova částečně omezena – ulice je průjezdná pouze ve směru z centra. Výrazně snížené jsou i parkovací kapacity, proto doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu. Kapacita linek 2, 5, 6, 7 a 8 bude v období od úterý 28. 10. do neděle 2. listopadu navýšená.
Zdroj a infografika: TIS MMB, foto: ideogram.ai
