Vánoční stromek zbavte ozdob i háčků a ideálně odneste do sběrného dvora

Brno, 7. ledna 2024 – Nejlepší způsob, jak se rozloučit s vánočním stromkem, je odnést jej na nejbližší sběrné středisko odpadu. Menší stromky je možné položit v předvečer či v den svozu k černé popelnici. V obou případech je nutné stromek zbavit všech ozdob a zejména háčků, aby se o ně nemohl nikdo poranit. Vánoční dřeviny svezené od černých nádob budou energeticky využity, zatímco stromky odevzdané na sběrné středisko jsou odváženy do kompostárny.

Svozová a odpadová společnost SAKO Brno již zahájila svoz vánočních stromků. Zároveň je všech 35 brněnských středisek odpadu připraveno zdarma přijímat odstrojené vánoční stromky. „Brňané mají hned několik možností, jak se správně zbavit vánočního stromku. Doporučujeme stromek odevzdat na sběrném středisku odpadů nebo jej odložit na vyhrazené místo, pokud jej příslušná městská část zřizuje. Správné je také položit odstrojený vánoční stromek menších rozměrů vedle černé popelnice. Bude odvezen společně s komunálním odpadem v rámci v rámci standardního svozu odpadu,“ připomíná Karel Jelínek, generální ředitel SAKO Brno.

V případě odložení stromku u popelnic platí několik jednoduchých pravidel. Stromek musí být zbavený vánočních ozdob. Kvůli zapomenutému háčku či rozbité baňce hrozí poranění. Kmeny o průměru nad 5 centimetrů je nutno nařezat na přibližně metrové kusy a ty potom položit vedle černých popelnic. Lis, který je uvnitř popelářských vozů, není uzpůsoben ke zpracování silných a dlouhých kmenů a lisovací zařízení na vozidle by se mohlo poškodit. Stromky nepatří k bioodpadu, k podzemním kontejnerům ani k nádobám na tříděný odpad. „Vozy, které svážejí tříděný odpad míří do areálu třídicí linky, nikoliv k energetickému využití,“ upřesňuje Karel Jelínek.

„Takže jako každoročně pro občany, kteří nemohou přinést stromek na sběrné středisko, platí doporučený postup. Zbavit stromek ozdob a těsně před svozem jej položit vedle nádoby na směsný komunální odpad a nezapomenout mohutnější kmeny rozřezat na metrové kusy,“ shrnuje generální ředitel SAKO Brno Karel Jelínek.

Lidé by neměli odkládat vánoční stromky volně na chodník, do parku, a z důvodu možného poranění zvěře o zapomenutý háček by je neměli nosit zpátky do lesa, či nechávat jinde v přírodě.

Zdroj a foto: SAKO Brno