Letošní Brněnské Vánoce budou barevné a hravé

Brno, 11. listopadu 2023 - Ještě více gastronomie, ještě více hudby! To hlásí zimní festival Brněnské Vánoce. A hlásí také, že jsou to 2. nejlepší Vánoce na světě. Hned po těch vašich doma. Skvělé jídlo a pití, bohatý kulturní program a přitom lokální a útulná atmosféra na 4 náměstích, 1 nádvoří a několika dvorcích vás čeká od 24. listopadu až do 23. prosince.

„Brněnské Vánoce jsou fenoménem, který láká do centra Brna nejen turisty, ale především je místem setkávání nás všech Brňanů. Tak jako tyto svátky spojují rodiny, propojují Brněnské Vánoce postupně i celé Brno. Kromě organizátorů TIC BRNO a Brna-střed se do jednotlivých aktivit totiž zapojují i další instituce, jako například letos Fakulta architektury VUT se svými architektonickými betlémy nebo Hvězdárna a planetárium Brno se Svátkem světla,” řekla Markéta Vaňková, primátorka města Brna. Svátek světla se bude slavit v předvečer zimního slunovratu, dne, kdy Slunce umírá a svět se nakrátko ocitá bez ochrany před zlem, tedy 21. prosince na Kraví hoře. Světelnou audioinstalaci, jakýsi ochranný štít nad Brnem, připravuje Hvězdárna a planetárium Brno a studio VISUALOVE.

Brněnské Vánoce jsou hlavní událostí zimní sezóny a svou délkou a rozsahem nemají v Brně obdoby. „Máme v Brně moderní festival, který zachovává lokální specifika a tradice. Spolupracujeme na něm proto s místními dodavateli, gastropodniky, umělci i dalšími institucemi,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO a k novinkám dodala: „Velký důraz klademe na kvalitní gastronomii. Navázali jsme na náš dlouholetý projekt Gourmet Brno a s podniky přišli s konceptem Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice. V netradičním duchu se vám otevře také několik dvorků v centru. Jako každý rok nebude chybět ani nový vizuální styl, tentokrát hravý a barevný, který si užijete navíc v rozšířené realitě! Komunikační kampaň Brněnských Vánoc směřuje nejen do České republiky, ale také do zahraničí. Brno si už několik let buduje silnou pozici prvotřídní evropské vánoční destinace.”

Vánoční strom s příběhem

Přípravy na adventní období začnou tradičně převozem vánočního stromu z Bílovic nad Svitavou na náměstí Svobody. Jedli bělokorou, která vyrostla do výšky 18 metrů a při usazení bude čnít 16 metrů nad náměstí, můžete přijít vyprovodit na její cestě ve čtvrtek 16. listopadu od 16.00 k Myslivně Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou.

Právě v bílovickém polesí se začal psát již 99 let starý příběh vánočního stromu na náměstí Svobody, který byl v roce 1924 prvním veřejným vánočním stromem u nás a pravděpodobně ve střední Evropě. Dodnes se přiváží přímo z okolních lesů a daruje jej Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Po celý advent pod ním najdete pokladničku Českého červeného kříže na pomoc dětem, právě jim totiž strom pomáhá od doby zakladatele této tradice, spisovatele Rudolfa Těsnohlídka.

Vyzdobený bude nejen strom, ale i ulice a náměstí. S instalací vánočního osvětlení začaly Technické sítě Brno již na konci října, hotovo by mělo být do poloviny listopadu. „Čtvrt miliónu světýlek a tři kilometry světelných řetězů, ale také světelné ozdoby vyrobené z recyklovaných PET lahví. To je stručně vánoční strom na náměstí Svobody, jehož výzdobu, stejně jako výzdobu stromu na nádvoří Nové radnice a před Mahenovým divadlem, zajišťují Technické sítě Brno“, uvedl Miroslav Sečkář, ekonomický ředitel Technických sítí Brno. „Naše společnost chystá i sváteční výzdobu v ulicích centra Brna a také stavbu, připojení a výzdobu dřevěných vánočních stánků. Těch bude letos celkem 68 na náměstí Svobody a 8 na Dominikánském náměstí. Za pozornost stojí, že díky LED technologiím je světelná výzdoba maximálně úsporná, takže například celodenní svícení vánočního stromu na náměstí Svobody vyjde jen na 270 Kč.”

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody a oficiální zahájení Brněnských Vánoc proběhne 24. listopadu v 17.00 za přítomnosti čelních představitelů města a Biskupství brněnského.

Gurmánské nádvoří, otevřené dvorky i výlohy plné designu

Centrem všeho gurmánského dění budou Gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice. Originální nabídku i doprovodný program si připravuje 9 podniků z gastronomického průvodce Gourmet Brno. Ochutnáte zde tedy to nejlepší z brněnských podniků. Vyzkoušet budete moct například teplou vánoční sangriu od JustWine, lokše na slano i sladko od EGGO Break Feast bistro, Vídní inspirované svařáky i jídlo od Kšeft wine-bar, neodolatelné bagely od Soul bistro, pečené marshmallow a Turbomošt, sladké a slané dezerty z dílny Božského kopečku, různé sušenky, jablka v županu nebo horkou čokoládu z Café Momenta, ústřice se šumivými víny z vánočního baru Klára Bára Wine Café, anebo třeba kimchi zelňačku z Večerky Brno. Podniky také chystají speciální tematické dny, takže se sem můžete vracet každý týden.

Program pro děti nabídne zbrusu nová Vánoční vesnička, která vyroste v sousedním dvorku na Staré radnici. Tvoří ji vánoční stánky v dětské velikosti, aktivity a workshopy zde připraví například Zoo Brno, VIDA! science centrum, Moravská galerie v Brně a VESNA – ženský vzdělávací spolek. Pojďte si hrát na Vánoce!

Romantické prostředí pod vánočně vyzdobenou věží Staré radnice zkrášlí také světelná instalace Vánoce nad Draka. Díky intervenci studia NAHAKU si brněnský drak na svoje první Vánoce oblékne svetr, radostí z přicházejících svátků bude chrlit plameny a netrpělivě čekat ve své sluji.

O pár domů dál na Radnické 2 se otevřou další Vánoce na dvorku. TIC BRNO společně s kavárnou Mitte zde nabídne speciální program pro dospělé i rodiny s dětmi. Poslechnete si zde živé čtení, dáte si něco dobrého nebo jen tak posedíte, postojíte v klidu. Vstup na dvůr je přes kavárnu Mitte nebo Galerii TIC, takže navrch můžete navštívit výstavu nebo zdejší kino.

Posledním dvorkem, kde se představí netradiční podívaná, bude Dům pánů z Kunštátu. Najdete zde Architektonický betlém, který vytvořili studenti Fakulty architektury VUT pod vedením architektek Kristýny Smržové a Kristiny Richter Adamson a architektů Michala Palaščáka a děkana fakulty Radka Suchánka. Tato prostorová kompozice umožní intimní zastavení mezi, uvnitř nebo vně architektonicky zpracovaného prostoru. Studenti Fakulty architektury připravují také dva další “archibetlémy” - Chybějící Ježíšek je název betlému, který bude umístěn v Tyršových sadech, Přírodní betlém najdete pod velkým stromem před Janáčkovým divadlem.

Přímo v ulicích narazíte také na netradiční výstavu s názvem WINDOW POP CITY, věnovanou (ne)všední identitě města. Výstava, kterou najdete ve 4 výlohách infocenter TIC BRNO, představuje, jak by mohl vypadat městský mobiliář pro Brno. Jak může vypadat brněnská lavička, odpadkový koš, dlažba, zábradlí nebo třeba lampa veřejného osvětlení prezentují designéři ze studia POSTROP vycházející z nápadů a návrhů studentů středních a vysokých škol.

„Brněnské Vánoce nadále rostou a rozšiřují se do dalších zajímavých lokací. Pojďte s námi objevovat zajímavá brněnská zákoutí, která vás přivítají s otevřenou náručí a dovolí vám užít si klidné adventní chvíle mimo samotné vánoční trhy. Oživování více i méně zapadlých částí centra je iniciativou, kterou chceme rozvíjet nabídku vánočního města a nabídnout to pravé adventní rozjímání v kulisách slavnostně vyzdobeného města. Je to jako bychom postupně rozsvěceli další a další světla na mapě. Návštěvníci trhů se pak budou moci nechat překvapit skoro na každém kroku,” shrnuje Janulíková.

Vizuální zážitky hrají prim

Letos se bude opravdu na co dívat. Barevný a hravý vizuální styl Brněnských Vánoc navrhla Vendula Pucharová Kramářová ve spolupráci s kreativní agenturou Aetna. „Vendula vystudovala brněnskou FaVU a její tvorba se inspiruje hlavně přírodou a folklorními motivy. Ve vzoru se objevují rozkrojená jablka, pomeranče, perníky i další cukroví uspořádané okolo centrálního kapra nebo vánočky. Tento originální “artwork“ dostává zároveň použitými výtvarnými motivy do popředí gastronomickou stránku svátků,” vysvětluje Michal Rožek, dlouholetý idea maker agentury.

Tyto vzory se objeví nejen na tradičních suvenýrech (čokolády, mentolky, přívěsky, plecháčky, plátěnky), ale i v ulicích města na plakátech. A právě do ulic Brna musíte vyrazit, abyste objevili další vizuální zážitek – rozšířenou realitu. Stačí od 17. listopadu najít v centru plakát s QR kódem a po jeho načtení se vám zobrazí zábavné animace doprovázené speciálními hudebními znělkami.

Brněnské Vánoce mají historicky poprvé svou vlastní hudební znělku, a to hned v několika hudebních stylech. Jejími autory jsou Tomáš Kelar z kultovní brněnské skupiny Midi Lidi a umělecký ředitel hudebního festivalu POP MESSE a hudebník, producent a multimediální umělec Ondřej Mikula.

Poznejte vánoční Brno

Při korzování městem nevynechejte ani 4 centrální náměstí. Každé jiné a každé se svou specifickou atmosférou. Na tepajícím náměstí Svobody kromě vánočního stromu najdete zimní bar, designovou konzumační zónu na kašně a projíždějící vánoční tramvaj. Slibuje také ještě více programu – každý den zde od 15:00 zazní pořady pro děti nebo zahrají a zazpívají samy děti, od 17:00 a 19:00 vás čekají dva koncerty, a večer uzavřou hudební mixy vytvořené speciálně pro toto místo. Každou sobotu bude navíc jeden koncert věnován folklorním uskupením – tato aktivita Kanceláře pro Brno město hudby UNESCO si klade za cíl seznamovat s lokální bohatou hudební amatérskou scénou a příští rok bude věnován právě folklóru.

Denně ožije kulturním programem také Zelný trh, který ve svých více než 100 stáncích nabízí tradiční a řemeslné výrobky. Na klidnější Dominikánské náměstí se vydejte obdivovat obrovský dřevěný Halouzkův betlém se sochami v životní velikosti. V sobotu 2. 12. se zde můžete setkat přímo s jeho autorem a zúčastnit se workshopu vyřezávání a komentované prohlídky betlému. Vyzdobeno bude i Moravské náměstí, u Jošta najdete dětský kolotoč a kruhový bar. Do nově zrekonstruovaného parku se vrátí velké vyhlídkové kolo a poprvé i kluziště. Část stánků na Moraváku bude věnována dobročinným organizacím.

„Tyto i další tipy, kam o adventu zamířit, najdete na webových stránkách a v mobilní aplikaci Brněnské Vánoce. Zveřejněn tam je jak každodenní program a prodejci na jednotlivých náměstích, tak mapa se všemi místy, která stojí za návštěvu. Takže už se nikde neztratíte. V aplikaci navíc připravujeme aktuality, a časem také různé slevy, tak neváhejte s jejím stažením,” říká Janulíková a dodává: „Pro ty, kteří však nemají vánočního toulání po Brně stále dost, chystáme taky Autentické prohlídky s průvodcem s duchovními i jinými tématy.”

Kousek Brna si můžete taky vzít z trhů s sebou. Tradiční stánkový prodej doplňuje TIC BRNO svými originálními a lokálními výrobky. Kromě speciálních fosforeskujících kuliček z orloje, si můžete odnést třeba svícny v podobě tří brněnských ikon, ručně vyráběné baňky, nebo zcela novou kolekci hrnků a sklenic Bruna!, která bude každý rok doplňována o nové kousky. Vše najdete na stránce darkyzbrna.cz.

Brněnské Vánoce se konají pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Mediálními partnery jsou Rádio Krokodýl a Český rozhlas Brno, Rádio Krokodýl je také generálním partnerem zahájení Brněnských Vánoc. Hlavním partnerem rozšířené reality Brněnských Vánoc je Brno Expat Centre.

Zdroj: TIC BRNO