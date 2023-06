Festival Uprostřed startuje a bude trvat po celé léto

Brno, 26. června 2023 – Pojďte se potkávat UPROSTŘED a bavit se. Festival je tady celé prázdniny, zadarmo a pro všechny bez ohledu na věk nebo vkus. Vychutnejte si s ním kulturní koktejl, který vám nikdo jiný nenamíchá. Začínáme balkánskými rytmy v úterý 27. června v parku na Moravském náměstí. V létě ale oživíme nejen hudbou i nádvoří Staré radnice a Denisovy sady.

Festival zve doprostřed města, které žije po celý rok, a ještě víc v létě. „Letos jsme k dramaturgii přistoupili trochu jinak. Vystupující jsme vybírali na základě otevřené výzvy, do které se nám přihlásilo téměř sto uskupení z Brna i celé republiky. Program jsme tentokrát rozdělili do tematických a žánrových bloků, které vyplňují hudbou a kulturou ty dny, kdy centrem nezní tóny jiných festivalů. Důležitá byla v tomto ohledu koordinace s dalšími organizátory festivalů v Brně a spolupráce s Kávéeskou Brna-střed,” představila festival Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

UPROSTŘED nabízí program od 27. 6. do 23. 8. na třech místech v centru, každé má přitom jinou dramaturgii. „Různorodost i blízkost. To jsou dvě základní charakteristiky festivalu UPROSTŘED. Propojíme jím Denisovy sady, nádvoří Staré radnice a Moravák. Namícháme kulturní mix pro místní i turisty, malé i velké, mladé i starší, single, páry, přátele, kolegy, rodiny… Festival je tu pro všechny,” doplňuje Tomáš Pavčík, ředitel Kávéesky. Zahájení proběhne v úterý 27. 6. v nově zrekonstruovaném parku na Moravském náměstí, kde vás roztančí balkánské rytmy a klezmer v podání kapel Kumbalu a Fekete Seretlek, a v další dny pak BAL LAB a Mi Martef.

V dalších týdnech se můžete těšit na indie, folk, balet, cimbál, swing, psychedelický rock, jazz, ale i hudbu z digitálních her, DJ s vinyly, komentovanou procházku či velký studentský orchestr. Čeká vás taky interaktivní performance na Moravském náměstí Pověsti ožívají aneb příběh Elišky Rejčky, na nádvoří Staré radnice hra s (ne)známou osobou, která se dotýká mezilidských vztahů, a do Denisových sadů jste zváni dokonce na srpnovou slavnost k uctění vrcholného léta. Vystoupí mimo jiné i fenomenální kytarista Alexandre Glize, nigérijský zpěvák známý pod pseudonymem Lucky Sings či profesionální tanečníci z baletu NdB. To vše a mnohem víc sledujte na stránkách festivalu a užívejte si UPROSTŘED Brna!

