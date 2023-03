Počet cyklistů v Brně se ztrojnásobil, Piráti žádají více cyklostezek

Brno, 15. března 2023 – Za posledních 20 let vzrostl počet cyklistů v Brně téměř na trojnásobek. Vyplývá to z dat Brněnských komunikací, které zpracoval spolek Brno na kole. V pracovních dnech počet lidí jezdících na kole vzrostl, a tento růst se dokonce zvyšuje. O víkendech je stabilní. Centrum Brna však stále trápí nedostatek cyklostezek.

Brno za posledních 30 let vložilo 66 % všech investic do cyklodopravy do poříčních cyklostezek. Ty však každodenní dopravě do práce slouží jen omezeně a jejich rekreační využití už vzhledem k přeplněnosti nemá kam růst.

Naopak v centru města zažívá cyklodoprava stabilní růst navzdory nízkým investicím. V posledních 30 letech zde vzniklo pouze pár levných cyklopruhů na silnici (např. Nové Sady, Kounicova, Lidická) a obousměrek (např. Gorkého).

Poslední ucelená cyklostezka, která je bezpečně oddělena od aut a vede do centra Brna, byla naposledy realizována v roce 1994 v ulici Chodská-Botanická. Poté vzniklo už jen pár krátkých nepropojených útržků (například Vlněna, Hrnčířská a park Koliště).

Dlouhodobé trendy jednoznačně ukazují, že se lidé po Brně chtějí dopravovat na kole, koloběžce a jiných moderních samohybech. V Brně však stále zásadně chybí spojitá síť cyklostezek oddělených od aut i chodců. „Projekty na cyklostezky město chystá, ale pomalu a nesystematicky. Peníze jsou, stát i EU nabízí jeden dotační program za druhým, ale vedení města tyto zdroje nečerpá, protože nemá připravené projekty. Chybí totiž lidské kapacity,“ analyzuje předseda Komise BESIP a expert na městskou mobilitu Marek Lahoda (Piráti).

V minulých 4 letech se počet úvazků na cyklodopravu na brněnském magistrátu i díky Pirátům zvýšil z 0,5 na 2. „To ale není dostačující. Dopravu má na starost ODS a pokud chce skutečně v dohledné době vybudovat aspoň pár kilometrů cyklostezek, je potřeba k tomu přistoupit stejně jako ke stavbě dálniční sítě. Vytvořit tým lidí a připravit Strategii rozvoje cyklodopravy v Brně. V ní musí město vytyčit páteřní trasy a harmonogram jejich výstavby. Udržitelná doprava musí být pro Brno jasnou prioritou,” uzavírá Marek Lahoda.