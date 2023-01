Brněnská zoo má jedinečnou aplikaci pro nevidomé návštěvníky

Brno, 8. ledna 2023 - Nevidomí návštěvníci Zoo Brno mají další možnost, jak si užít návštěvu Mniší hory. Nově je nejen pro ně k dispozici speciální portál, který jim zpřístupní obsah dotykových vzdělávacích panelů a informačních popisek v pavilonech a areálu zoo. Je plně optimalizován pro ovládání a čtení hlasovým výstupem na mobilním telefonu.

Portál vznikl ve spolupráci se střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity a navázal tak na úspěch celorepublikově první hmatové mapy pro nevidové návštěvníky brněnské zoo. I tento projekt jsme zprovoznili jako první česká zoo.

„Obecně platí, že přístupnost není jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces. Jsme proto velmi rádi, že se Zoo Brno rozhodla pokračovat ve zpřístupňování svých služeb a na haptické mapy navazuje přístupným portálem Slyším Zoo Brno,“ řekl Radek Pavlíček, certifikovaný specialista na přístupnost z Masarykovy univerzity a vedoucí týmu projektu Théseus, který na zpřístupnění portálu spolupracoval.

„Aby byl výsledek pro zrakově postižené návštěvníky Zoo Brno co nejpřínosnější, zapojili jsme do analýzy, konzultací a následného testování i specialisty a uživatele se zrakovým postižením, pro které je portál určen. Jen tak je možné dosáhnout tzv. reálné přístupnosti, tj. stavu, kdy rozhraní nebude jen splňovat formální požadavky na přístupnost, ale bude zohledňovat to, aby výsledek byl pro tuto skupinu uživatelů skutečně přístupný a použitelný,“ dodal Pavlíček.

Používat portál Slyším Zoo Brno není nijak složité. Nevidomí návštěvníci zoo k jeho používání potřebují jen mobilní telefon vybavený čtečkou obrazovky. „Pak už stačí jen u příslušného vzdělávacího panelu naskenovat QR kód, který se nachází vždy v levém spodním rohu displeje. Následně je návštěvník přesměrován přímo na portál a může se seznámit se zvířaty i historií vybraného pavilonu. V aplikaci lze mezi jednotlivými pavilony libovolně procházet. Aktuálně mohou nevidomí návštěvníci využít zpřístupnění v Tropickém království, Exotáriu, Kamčatské chalupě, Indiánské chýši a pavilonu primátů,“ uvedl Petr Polívka, koordinátor projektu za Zoo Brno.

V rámci dotisku bude do hmatových map také doplněn QR kód vedoucí na webovou adresu portálu Slyším Zoo Brno. „Ačkoliv jsme rozhraní portálu Slyším Zoo Brno primárně optimalizovali pro potřeby nevidomých návštěvníků, v duchu zásad univerzálního designu ji může využít každý návštěvník, kterému pro přístup k těmto informacím lépe vyhovuje vlastní mobilní telefon,“ doplnil Polívka.

Zdroj: Zoo Brno