Vyrazte na adventní procházky a projížďky Brnem s Těsnohlídkem i drakem

Brno, 27. listopadu 2022 - Jak je již tradicí i v adventním čase vás čeká řada tematicky zaměřených komentovaných procházek i projížděk s průvodci. Novinkou je tentokrát vycházka přibližující osobnost Rudolfa Těsnohlídka, který je s Vánoci v Brně neodmyslitelně spjatý. Zamotejte se do šály a čepice a vyrazte objevovat brněnské zajímavosti.

Letos je to již 98 let od toho, co byl poprvé vztyčen vánoční strom na náměstí Svobody, který byl také první veřejným stromem u nás a pravděpodobně i ve střední a východní Evropě. „Tento zvyk, který zavedl právě Rudolf Těsnohlídek, jemuž je věnována nová komentovaná trasa, je spojen s dojemným příběhem. V roce 1919 spisovatel se svými přáteli nalezl a zachránil opuštěnou holčičku v bílovických lesích. Inspiroval se v zahraničí a vznikla tak tradice, kterou s radostí dodržujeme dodnes,” vysvětluje Těsnohlídkův význam pro Brno Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Dodnes je také Vánoční strom republiky spojen s charitativní sbírkou Českého červeného kříže.

Autentickou prohlídkou Počátek adventu s Rudolfem Těsnohlídkem nás provede Mgr. Hana Kraflová, literární historička z Moravského zemského muzea. Podíváme se do centra Brna na místa spojená s působením tohoto spisovatele a novináře.

Spirituální centra města, kterými byly již od středověku kláštery a řádové komunity, poznáme na adventní prohlídce Kláštery v centru Brna. Mezi vánočními svátky vyrazíme znovu za Brněnskými betlémy a seznámíme se s historií betlémů v Brně i ve světě. S dětmi si užijeme řadu zábavných aktivit a her, když otevřeme dopis Ježíškovi a zjistíme Co by chtěl drak pod stromeček?

Již dva roky spolupracuje TIC BRNO na vizuálním stylu autentických prohlídek s fotografem Romanem Francem. „Idea zimní fotky vznikla v jeden den, kdy se mi v hlavě propojily dvě věci. Za prvé jsem se dozvěděl, že bude končit pošta na hlavním nádraží, kam jsem už jako malý chodil za tajemstvím výtahu páternoster. Ten samý večer jsem v hospodě U Alberta potkal za výčepem dvojčata, sestry, které mě oslovily, protože se jmenují podobně jako já - Franzovy, ale se “z”. Jsou z Nového města a závodí v biatlonu. Někdy jsou cesty fotek nepředvídatelné,” vysvětluje pojetí zimně laděné fotografie Roman Franc.

Pro ty zimomřivější z nás vyrazí v době adventu na svou trasu vyhlídkový minibus. Dvě prohlídky lákají na Funkcionalismus v Brně a Paláce průmyslové aristokracie. Vrátíme se v nich do období, kdy bylo Brno významným textilním centrem. Nadělte si plno společných zážitků i poznání kousku brněnské historie. Teple se oblečte a vyrazte do adventního Brna!

Autentické prohlídky – Advent v Brně

Počátek adventu s Rudolfem Těsnohlídkem

26. 11. ve 14:00

Kláštery v centru Brna

27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. ve 14:00

Co by chtěl drak pod stromeček?

11. 12. ve 14:00

Brněnské betlémy

27. 12. v 10:00 a 14:00

29. 12. v 10:00 a 14:00

Vyhlídkové jízdy – Advent v Brně

Funkcionalismus

4. 12., 11. 12. a 18.12. v 9:30 a 13:30

Paláce průmyslové aristokracie

3. 12., 10. 12., a 17. 12. v 9:30 a 13:30

Zdroj a foto: TIC Brno