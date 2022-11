Centrum Brna má nové slavnostní osvětlení, umí řadu proměn

Brno, 19. listopadu 2022 - Nekonečné opravování zastaralého zařízení už nemělo smysl. Brněnští radní proto před dvěma lety odsouhlasili záměr vytvoření a instalace nového slavnostního osvětlení centra města. Girlandy, jejichž podoba vzešla z designérské projektové soutěže, se poprvé rozsvítily 17. listopadu, a obohatily tak festival Brněnský sedmnáctý.

Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo několikrát opravováno, a to i za cenu ztráty původního charakteru. Poslední větší renovace proběhla před 15 lety, další by byla s ohledem na celkovou designovou i technologickou zastaralost zařízení již nehospodárná.

„Vybrané řešení nejzdařileji ztvárňuje identitu Brna. Jeho základním výrazovým prvkem je jednoduchá linie vycházející z jednotného vizuálního stylu města. Z jednotlivých svislých světelných trubic pak mohou být tvořeny různé motivy odkazující na významné osobnosti nebo události v historii a životě Brna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nová podoba girland je navržena s ohledem na aktuální technické trendy, moderní technologie, jednoduchost oprav a údržby a samozřejmě také na energetickou nenáročnost. Výhodou digitálních RGB LED diod totiž je, že lze regulovat jejich spotřebu. Základní režim svícení pojede na 40 % výkonu a některé animace mohou mít spotřebu dokonce pouze třetinovou.“

První krátkou ukázku toho, co nové slavnostní osvětlení umí, mohli vidět návštěvníci festivalu Brněnský sedmnáctý. Poté se girlandy přepnuly do režimu zobrazujícího až do půlnoci národní trikoloru. „Zítra, tedy v pátek 18. listopadu, se po setmění mohou lidé přijít podívat na další různé varianty nasvětlení. Na Kobližné bude vizualizována Sinfonietta, jedna z nejznámějších orchestrálních skladeb Leoše Janáčka, vyobrazení DNA na Běhounské připomene odkaz Gregora Johanna Mendela. Česká a Masarykova budou svítit v motivech loga města Brna. Tento režim bude fungovat do 25. listopadu, kdy se v rámci zahájení Brněnských Vánoc změní na zobrazování padajících vloček,“ informoval 1. náměstek primátorky René Černý.

Návrh nových girland vzešel z otevřené dvoufázové designérské projektové soutěže o návrh, kterou vypsalo město Brno spolu s Technickými sítěmi města Brna, a.s., ve spolupráci se společností MOBA studio s.r.o. vloni v září. „První fáze byla přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení, jako je profesní nebo technická kvalifikace. Šlo o získání koncepčních návrhů, důraz byl kladen na originalitu a uměleckou kvalitu. Z nich pak porota vybrala čtyři nejlepší a jejich autory vyzvala k dopracování technického řešení, prokázání proveditelnosti a k předložení rozpočtu. Počátkem letošního března pak byl jako nejlepší vyhodnocen projekt společnosti VISUALOVE,“ připomněl jeden z porotců, radní Filip Chvátal.

Celkem vzniklo pro 5 brněnských ulic 36 girland tvořených 810 světelnými trubicemi. „Použita byla nejmodernější technologie digitálních LED diod, která umožňuje řídit zvlášť každý pixel, jichž je celkem 38 800. Girlandy nemusí svítit pouze staticky, ale umožňují také pohyblivé animace. Kromě šroubovice DNA nebo vizualizace nejslavnější Sinfonietty můžeme pro slavnostní příležitosti zobrazit různé barvy nebo například vlající vlajky,“ řekl zakladatel studia VISUALOVE Jan Machát.

Výroba a kompletace girland trvala čtyři měsíce, jejich zavěšování měsíc. Osvětlení zatím není na ulici Středova, kde probíhají stavební práce. „Napojení horkovodu a kanalizace má skončit do konce roku, teprve pak bude možné najet s plošinou a provést instalaci. Na závěr také dokončíme dálkové propojení všech girland s naším centrálním dispečinkem, odkud je řízeno i veškeré veřejné a slavnostní osvětlení města Brna. To nám umožní nejen průběžně sledovat a vyhodnocovat funkčnost systému, ale také měnit světelné režimy dle předdefinovaných scénářů,“ vysvětlil ekonomický ředitel Technických sítí Brno Miroslav Sečkář.

Na obnovu slavnostního osvětlení včetně organizace centra poskytlo město Brno dotaci Technickým sítím Brno ve výši 5 490 280 korun. V této částce jsou zahrnuty i náklady na organizaci designérské projektové soutěže ve výši 500 000 korun.

Zdroj a foto: TIS MMB