Akce Daruj Kelímek na Brněnských Vánocích podpoří dobročinné projekty

Brno, 7. listopadu 2022 – V letošním roce bude hrát téma charity a dobročinnosti na vánočních trzích v centru Brna zásadní roli. Každý ale může přispět už teď, a to svým hlasem pro 42 dobročinných záměrů v albu Hlasování veřejnosti 2022 na facebookové stránce Daruj Kelímek. Osmnácti z nich s největším počtem vašich reakcí budeme ve stáncích Daruj Kelímek potkávat na Zelném trhu a náměstí Svobody od 25. 11. do 23. 12. 2022 a na Moravském náměstí až do 6. 1. 2023.

Díky nápadu několika prodejců, spolupráci pořadatelů trhů a ekologickému vratnému systému vzniká unikátní charitativní projekt, který nemá v rámci České republiky obdoby. Projekt, který má potenciál na dobročinnost vybrat v rámci adventních a vánočních trhů nebývalou částku a hrdě tak navázat na Těsnohlídkovu tradici. „Celý systém je jednoduchý a proto věříme, že i funkční. Na brněnských trzích dostanete nápoje do zálohovaných vratných kelímků. Při odchodu si budete moct vybrat, jestli je normálně vrátíte a dostanete vratnou zálohu zpět, nebo uděláte dobrý skutek a věnujete zálohu jedné z 18 charitativních organizací na stáncích označených Daruj Kelímek. Celých 50 korun pak poputuje konkrétní organizaci, kterou si na stánku vyberete,“ říká Ondřej Šibřina ze spolku Daruj Kelímek.

Daruj Kelímek má za sebou první fázi, kdy byla otevřena registrace pro dobročinné organizace působící v brněnské metropolitní oblasti a splňující další základní kritéria. Tyto organizace přihlašovaly své záměry v 6 kategoriích: děti a rodina, humanitární pomoc, lidé s handicapem, senioři, udržitelnost, zvířata. „Někdo přirozeně tíhne k pomoci opuštěným zvířatům, jiný se zajímá o aktuální mezinárodní dění a dalšího dojímají příběhy znevýhodněných dětí. 6 kategorií zaručí, že s dobrým pocitem může přispět každý. Od včerejšího dne lidé hlasují na facebookové stránce v albu Hlasování veřejnosti 2022 lajkováním fotografií jednotlivých organizací a rozhodují tak o tom, které konkrétní 3 záměry se v každé kategorii přímo na stánek probojují. Jen za několik prvních hodin nasbíraly organizace přes 2000 reakcí. Hlasování uzavřeme 13. 11. a projekt odstartuje se zahájením trhů 25. 11.,“ doplňuje Adam Vodička, další ze zástupců Daruj Kelímek.

Na 18 vítězných záměrů bude možné přispívat od zahájení Brněnských Vánoc 25. 11. po celou dobu konání vánočních trhů, tedy do 23. 12. (na Moravském náměstí do 6. 1. 2023). Stánky se objeví na třech ze čtyř centrálních náměstí. „Přišlo nám naprosto přirozené vyjít spolku Daruj Kelímek vstříc, nabídnout pomoc se zajištěním stánků a navíc také vypomoci s jejich personálním zajištěním,“ říká tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Informace o tom, kolik se již na jednotlivé záměry vybralo, budou průběžně dostupné na webu www.darujkelimek.cz a facebookové stránce Daruj Kelímek. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří se do Brna v době adventu nedostanou. Symbolickou částku budou moci posílat přes zřízený transparentní účet. „Kdy jindy myslet na potřebné, než v době adventu. Těsnohlídkův příběh a navazující tradice sbírek u vánočních stromů na náměstích si v Brně hrdě připomínáme každoročně. Letos bude mít charita díky Daruj Kelímek a využití vratného systému další rozměr, který budeme velmi rádi propagovat,“ uzavírá Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Projekt, který je čistě charitativní, by nevznikl bez partnerů. Jsou jimi zatím kromě městské části Brno-střed a TIC BRNO také agentura PROMOPLANET, dodavatel vratného systému NICKNACK, dodavatel pokladního systému Dotykačka a autorizovaný prodejce vozů Ford CARent.