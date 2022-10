Moderní kutilové v Brně lákají na závody pásových brusek, 3D tisk či robotiku

Brno, 18. října 2022 – Třetí ročník festivalu Maker Faire Brno láká na vynálezy, vědu a workshopy. Od 22. do 23. října zavítá na BVV do Pavilonu A1 více než 100 nadšených tvůrců neboli makerů. Program láká na celé spektrum tvůrčích aktivit a projektů.

Rodiny s dětmi si mohou postavit DIY fotoaparát, optický klam v rámci projektu Postavtesi.cz, zapojit se do vědeckých pokusů, seznámit se s 3D tiskem a mnoho dalšího. Pro odborníky a nadšené kutily připravují organizátoři osazovačku plošných spojů, start up “ze stodoly” s výrobou vlastního filamentu či robotického psa.

Festival Maker Faire oslavuje vynálezce a inovátory všeho druhu. Své projekty a prototypy zde prezentují tzv. makeři, tedy nadšenci a odborníci zajímající se o moderní technologie, tradiční řemesla, vědu a design. “Maker Faire je pestrá akce, každý se zde pro něco nadchne. Návštěvníci si na festivalu mohou téměř vše vyzkoušet na vlastní kůži a mnohé si také sami vyrobit. Sdružujeme zvídavé lidi a úžasné vynálezy. Od jiných akcí nás odlišuje především osobní kontakt s tvůrci a možnost si na věci sáhnout a zábavně tvořit,” uvádí organizátor akce Vojtěch Kolařík a dodává: “Maker Fairy pořádáme napříč Českou republikou, v Brně a Praze se kromě začínajících tvůrců, DIY projektů a kovaných makerů soustředíme více na odborný rozměr. Startupy zde prezentují své prototypy, fakulty a studenti vysokých škol svoje výzkumy. Naše festivaly se tak stávají místem pro setkávání odborných komunit. To považujeme za velmi důležité.”

Program festivalu Maker Faire Brno nabídne přes 100 interaktivních expozic, workshopů a instalací. Generální partner festivalu PRUSA Research představí nové 3D tiskové technologie a návštěvníci se mohou těšit na lokální i zahraniční tvůrce.

Na brněnském Maker Faire odstartuje také roční projekt spolupráce s Velvyslanectvím USA v České republice zaměřený na STEM vzdělávání s environmentálním přesahem. Díky tomuto propojení zavítá do Brna Mitch Altman, vynálezce a hacker, známý především díky vynálezu TV-B-Gone, univerzálního dálkového ovladače, který umí vypnout většinu televizorů na veřejných místech. Výrazná osobnost vědeckého světa, hlavní řečník na hackerských konferencích a generální ředitel společnosti Cornfield Electronics povede na Maker Faire přednášky a workshopy pro veřejnost i učitele.

Maker Faire Brno uvítá jak rodiny s dětmi, tak i odbornou veřejnost, makery a hobby tvůrce a vynálezce. V rámci spřáteleného projektu Postavtesi.cz si mohou děti a rodiny postavit optický klam a zapojit se tak do slosování o LEGO® stavebnici. Slosování proběhne 30. října na webu Postavtesi.cz. Rodiče s dětmi si na workshopech také osvojí základy 3D tisku či pájení.

Odbornější zaměření nabídnou projekty jako robotický pes, Hyphex neboli “startup ze stodoly” orientující se na výrobu vlastního filamentu, dále také Miroslav Zuzelka a jeho DIY osazovačka plošných spojů.

Na brněnském Maker Faire představí vynálezkyně Zuzana Nyiri vlastnoručně vyrobené digitální hodiny. Čas poměří také Václav Mach, maker, který dokonale propojuje elektrotechniku a design. Na svém kontě má hodiny sestrojené tak, aby hlasem legendárního nádražního hlasatele známého z devadesátých let oznamovaly čas. Velkým lákadlem je také Martin Vašek, jeden z posledních neonářů nejen na našem území. Z jeho rukou pochází většina neonů, které lze v Česku vidět.

Do prostoru Výstaviště zavítá lokální otevřená digitální dílna FabLab, ve které návštěvníci najdou 3D tiskárny, laserové řezačky, CNC frézku, řezací plotr a mnoho dalšího. Vše si mohou vyzkoušet a osahat na celkem třech stanovištích, z čehož jedno tvoří pojízdný FabLab Experience kamion. Za zmínku stojí prototypování modelů letadel a následné závodění s nimi, tvorba jednoduchých elektrických obvodů nebo autíčka z 3D sets na vyzkoušení

Maker Faire Brno proběhne v sobotu 22. října od 10:00 do 18:00 a v neděli 23. října od 10:00 do 16:00 v Pavilonu A1 na BVV. Vstupenky zakoupené v předprodeji se zařazují do slosování o 3D tiskárnu, výherce organizátoři vylosují v sobotu 22. října přímo na festivalu. Vstupenka na Maker Faire je platná i na akci Game Access Connect, která se uskuteční ve stejném areálu. Lístky lze zakoupit přes GoOut.cz.