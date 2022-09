Cinema City nabídne v neděli filmy mimořádně již od 60 Kč

Brno, 21. září 2022 – Pokud jste doposud neviděli nejnovější filmové pecky, nemohli jste se rozhodnout, který filmový formát zvolíte, neměli jste čas nebo jste odkládali návštěvu kina z úplně jiného důvodu, tak zpozorněte. Do multiplexů Cinema City se totiž řítí oblíbená akce s názvem LEVNÁ NEDĚLE, která se bude konat 25. září.

Výběr filmů, speciálních kino formátů a akčních cen, je více než lákavý. Filmy si budete moci užít nejen v klasických formátech 2D nebo 3D, ale i v těch speciálních - IMAX a 4DX - a to již od 60 Kč.

Po třinácti letech se do kin vrací celosvětově úspěšný snímek Avatar, který se letos v zimě dočká pokračování. Pokud si chcete příběh obyvatel Pandory osvěžit nebo jste ho nikdy na velkém plátně neviděli, máte teď jedinečnou příležitost, a to jak ve formátu IMAX 3D, tak v nezapomenutelném 4DX. Na programu nechybí ani nejnovější, největší a nejdražší český velkofilm Jan Žižka. S Julií Roberts a Georgem Clooneym se můžete společně vydat na kouzelné Bali ve filmu Vstupenka do ráje. Mysteriózní film To nic, drahá, láká především svým hereckým obsazením, kde Harry Styles a Olivia Wilde spolu ztvární manželský pár zahalený tajemstvím. Ještě stále můžete v kině stihnout blockbuster Top Gun: Maverick, který doposud láme letošní kino rekordy. Milovníci rapu a jeho kultury určitě ocení český snímek BANGER. Na své si přijdou i ti nejmenší diváci, třeba s animákem Mimoni 2: Padouch přichází. A to rozhodně není všechno. Na programu se aktuálně nachází více než 15 snímků a je rozhodně z čeho vybírat.

Návštěva kina pro vás bude ještě výhodnější, pokud se stanete členy CINEMA CITY CLUBu. Členstvím v klubu získáte mnoho výhod a slev. Dalším bonusem je newsletter, díky kterému získáte nejzajímavější novinky ze světa filmu či informace o jedinečných akcích jako první. Členy klubu se můžete stát dvěma způsoby, buď vyplněním formuláře na pokladně, nebo on-line