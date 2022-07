Letní kino Brno-střed bude i letos promítat sedm dní v týdnu

Brno, 3. července 2022 - Už poosmé se od 8. července až do 31. srpna nádvoří radnice Brno-střed na Dominikánské 2 promění v letní kino. Pravidelní diváci, kteří si tento biograf oblíbili, vědí, že se mají nač těšit. Ať už na pohodlná lehátka v části hlediště, vlídné zacházení, bohaté občerstvení nebo promyšlenou dramaturgii, v níž je zastoupena především evropská a ta nejkvalitnější světová kinematografie.

Letní kino Brno-střed společně s radnicí provozuje nezávislý spolek pro kulturní povznesení nočního života v Brně Noční motýl. „Hned první večer, 8. července, kdy je vstup zdarma, uvádíme už kultovní romantickou komedii Amélie z Montmartru, která se vrací na tuzemská plátna po dvaceti letech. Brány kina se otevřou už ve 20.00 hodin a pro diváky bude připraveno občerstvení, nápoje a hudební doprovod ve francouzském duchu,“ pozvala na zahájení letního kina Monika Šimková za spolek Noční motýl.

Největší radost svou dramaturgií letos určitě letní kino udělá milovníkům českých filmů, neboť těch se v programu objevuje rovných osmnáct. Diváci se mohou těšit na žhavé novinky, jako je komediální drama Adama Kolomana Rybanského Kdyby radši hořelo, oceňované životopisné drama Poslední závod, které přináší legendární příběh amatérského lyžaře Bohumila Hanče a jeho kamaráda Václava Vrbaty tak, jak se opravdu odehrál, či kriminální thriller Roberta Sedláčka Promlčeno s Karlem Rodenem v hlavní roli.

Na programu je i několik českých komedií. Hned druhý filmový večer 9. července diváky čeká Mimořádná událost v režii Jiřího Havelky s Janou Plodkovou, Igorem Chmelou, Jenovéfou Bokovou a Jaroslavem Pleslem v hlavních rolích. V sobotu 16. července určitě potěšíme fanoušky internetového seriálu Vyšehrad, protože na programu je celovečerní hraný snímek Vyšehrad: Fylm, v němž se diváci znovu setkají s padlou fotbalovou hvězdou Lavim v podání Jakuba Štáfka.

Žánrovou pestrost programu doplňuje několik českých dokumentů. Diváci se mohou těšit na časosběrné drama Heleny Třeštíkové René - Vězeň svobody, na film o jednom z nejvýznamnějších českých horolezců Marku Holečkovi Mára jde do nebe a také na dokument Tomáše Hlaváčka Stadion o snaze fanoušků zachránit brněnský fotbalový stadion za Lužánkami.

„Program Letního kina Brno-střed uzavře ve středu 31. srpna premiéra dokumentárního filmu Davida Havase Příliš pozdě zemřít mladý, která bude spojena s brněnským křtem dokumentu a rozšířeného vydání knihy Ivo Pospíšila, hudební legendy a zakladatele kapely Garáž. Osobně se na tento dokument moc těším a nenechám si ho ujít, přijďte také, srdečně vás zvu,“ pozval do letního kina starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

„Novinkou letošního ročníku Letního kina Brno-střed je spolupráce s festivalem Meeting Brno. V jeho rámci budeme promítat film Emanuela Ruggiera Fashion goes green. Premiéra se za účasti tvůrců uskuteční ve středu 27. července,“ doplnila k programu Monika Šimková.

Cílem dokumentárního filmu je poukázat na textilní kulturní dědictví Brna a objevit, jak se prolíná historie do současnosti, jak se toto dědictví projevuje v dnešní podobě města a jeho nových textilních projektech.

Hlavním obsahem a nábojem filmu je poselství, že město a s ním kraj je dál, než se na první pohled může zdát. Objevujeme, že jsme součástí něčeho nového, co je relevantní na evropské úrovni.

Na tradiční den Otevřené radnice Brno-střed v pátek 26. srpna, kdy je vstup do kina zdarma, se bude promítat oceňované americké romantické drama Má mě rád, nemá mě rád, režiséra Roba Reinera.

Přehledný program na celé léto naleznou zájemci buď v prázdninovém vydání Zpravodaje městské části Brno-střed nebo na webové adrese kina kinobude.cz.

Vstupné je 100 korun, v případě projekcí německy mluvených filmů, na nichž se podílí Goethe Institut, 50 korun.