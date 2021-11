Na Špilberku vystaví historické hračky

Brno, 23. listopadu 2021 - Muzeum města Brna na letošní zimu připravilo výstavu hraček z vlastních sbírkových fondů. Návštěvníci tak budou mít poprvé možnost vidět tuto sbírku muzea v mimořádném rozsahu na hradě Špilberku. Vernisáž se uskuteční dne 24. 11. 2021 od 17 hodin v Královské kapli.

Výstava začne 25. listopadu a bude trvat až do 27. února 2022. Otevřeno bude každý den kromě pondělí od 9 do 17 h. Vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 69 Kč a rodinné vstupné je 240 Kč. Součástí výstavy budou i komentované prohlídky, jejichž program a více informací najdete na webových stránkách muzea spilberk.cz. Výstava má i svůj vzdělávací program, který je možné objednat na lektorském oddělení Muzea města Brna.

„Na výstavě Hračky na Hradě mají dětští i dospělí návštěvníci jedinečnou možnost vidět hračky, z nichž každá v sobě nese kus historie a vzpomínek, které umožní připomenout čas dětství nebo zjistit s čím si hráli naši rodiče a prarodiče.“ zve ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Letošní zimní výstava na hradě Špilberku, bude tak jak již tradičně, patřit dětem. Nejen děti budou mít příležitost prožít příjemné chvíle ve společnosti hraček z let dávno minulých. Každá z nich má v sobě svůj příběh. Ať už se jedná o jeden z nejstarších sbírkových předmětů muzea, Vikingskou loď, vytvořenou na konci 19. století nebo např. „Model formule z pozůstalosti legendárního brněnského sportovního redaktora Lva Vašíčka, který komentoval i závody na brněnském okruhu. Vyrobena byla v padesátých letech v Dřevopodniku města Brna a stála tehdy 25,50 Kčs. Je modelem formule od značky Talbot.“ doplňuje kurátorka výstavy Dana Olivová.

Vystaveny jsou hračky, které si většina dospělých bude ještě pamatovat ze svého dětství. Některé hračky bylo také nutno restaurovat, aby mohly být znovu vystaveny a dělaly tak opět radost. Najdou se však i exponáty, se kterými si hrál patrně málokdo. Jedním z nich a zároveň nejstarším dochovaným kusem je dřevěná kazeta s hracími kameny, pro dámu, mlýnek a vrhcáby z konce 17. století. K vidění jsou zde deskové hry, panenky, autíčka, lodě a spousta dalších.

Výstava je rozdělená do šesti tematických částí. V první jsou stolní hry z různých historických období. Panenky, domácí pokojíčky, kuchyňky, kočárky i medvídky naleznete ve druhé části. Třetí místnosti dominují dvě lodě přesahující svou délkou jeden metr. K vidění jsou zde také armády cínových vojáčků. Domácí loutková divadla, loutky, neznámé krajiny, vystřihovánky se Vám představí v další části výstavy. Výtvory v páté místnosti patří také Moravské ústředně v Brně, která vyráběla pro děti nejen textilní hračky, ale také filmové pohádky pro domácí večerní promítání.

V poslední a největší místnosti si můžete HRÁT, nebo jen tak odpočívat. Tato místnost bude sloužit jako herna a zároveň lektorským úvodům pro školy i školky. Protože jak zní krédo celé výstavy – „pojďte si hrát, nebo se aspoň podívat“. Neboť, HRA JE PRO DĚTI STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO JÍDLO A SPÁNEK!