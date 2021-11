Film Přání Ježíškovi, který se natáčel i v Brně, míří do kin

Brno, 7. listopadu 2021 - Do kin se mílovými kroky blíží vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi. Velká část natáčení probíhala přímo v centru Brna a na jeho produkci se podílela filmová kancelář Brno Film Office, působící pod TIC BRNO. Slavnostní předpremiéra filmu proběhne 8. listopadu v kině Lucerna v Brně, do kin bude uveden 11. listopadu.

Film režisérky Marty Ferencové a producenta Adama Dvořáka představí obyčejné lidské příběhy, které známe všichni z vlastní zkušenosti, okořeněné trefnou situační komikou. Tvůrci slibují nejromantičtější komedii letošních Vánoc se skvělým hereckým obsazením. „Je to film přesně ve stylu britské klasiky Láska nebeská. Pestrá paleta emocí, typů postav i vztahů,“ říká režisérka filmu Marta Ferencová.

„Jde o pět příběhů, které se navzájem proplétají, aby se všechny završily na Štědrý den. Všechny jsou o lásce. Někdo ji hledá, někdo ji navždy ztratil, někdo ji potká, někdo v ní už přestal věřit, ale znovu ji objeví… Věřím, že divák si užije každý z nich. Bude to nejromantičtější komedie letošních Vánoc,“ doplnil producent a střihač filmu Adam Dvořák.

V Brně se natáčelo na několika lokacích v samotném centru Brna, jako jsou Jakubské náměstí, Petrov, Moravské náměstí nebo knihkupectví na ulici Česká. Na střeše brněnského hotelu Continental vznikala například scéna pádu ze střechy jednoho z hlavních představitelů Jiřího Langmajera. Dopad už byl ale točen v pražské čtvrti Bubeneč. Sám Jiří Langmajer ke svému výkonu říká: „Je to práce jako každá jiná. Ale po dlouhé době jsem zase padal do krabic a bavilo mě to. Na zádech jsem měl páteřák, takže jsem necítil vůbec nic.“

Pokud by vás zajímalo více, můžete se zúčastnit komentované prohlídky s názvem Jak se dělá film? Filmové Brno s vánočním snímkem Přání Ježíškovi, kterou v prosinci organizuje TIC BRNO. „Na komentované prohlídce poodhalíte podrobnosti a zákulisí natáčení, projdete si místa z filmových scén a zjistíte třeba i to, jak se vybírají filmové lokace, a s čím vším se musí tvůrci potýkat,” zve na prohlídky Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. „Přání Ježíškovi je jen jeden z filmů, které šly letos do kin, a na kterých spolupracovala Brno Film Office. Další snímky můžete poznávat v našich filmových okruzích Poznejte Brno a okolí ve filmu na portálu GOtoBRNO.cz,” doplnila Janulíková.

V hlavních rolích se v Přání Ježíškovi kromě Jiřího Langmajera objeví i Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Veronika Khek Kubařová, Elizaveta Maximová, Anna Polívková, Hana Vagnerová, Matěj Hádek, Jiří Burian, Táňa Pauhofová nebo Michal Isteník. Film vznikl v produkční společnosti Movie Adama Dvořáka a s podporou Jihomoravského filmového nadačního fondu. Do kin jej uvede společnost Bioscop 11. listopadu 2021.

Foto: TIC Brno