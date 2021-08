V brněnské zoo přibydou mangusty a africká prasata

Brno, 29. srpna 2021 - Komplex Kalahari, který postupně vzniká v brněnské zoo, se rozroste o výběh mangust a afrických prasat. Realizace by mohla začít již na začátku příštího roku. Nová expozice věnovaná mangustám a prasatům africkým vznikne na samém vrcholu Mniší hory. Bude součástí africké vesnice, která se do budoucna rozroste do expozičního celku Kalahari.

Prohlídková trasa, nyní ukončená výhledem z altánku na expozici Safari, se propojí s vyhlídkou u osady osmi afrických chýší, kde se návštěvníci seznámí s africkým drobným zvířectvem. V blízkosti se také nachází jezero s plameňáky či výběh žiraf.

„V prostoru mezi dvěma výběhy vyroste obydlí pro africká prasata a drobné šelmy mangusty, ty obývají značnou část africké přírody. Plochá střecha chatrče se zázemím pro zvířata zároveň poslouží jako vyhlídková plošina pro návštěvníky a bude na ni zajištěn bezbariérový vstup. Celkové náklady na zbudování této expozice jsou vyčísleny na 7,2 milionu,“ řekl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Investiční záměr obsahuje výstavbu nových expozic pro mangusty a africká prasata a vybudování návštěvnické trasy. Ta zároveň propojí dvě původní části prohlídkové trasy věnované Africe, vznikne dřevěná lávka nad kamennou roklinou, stezky pro zvířata a molo pro personál vhodné pro krmení mangust i prasat. Součástí bude i přeložení inženýrských sítí, které se nacházejí pod chatrčí.

Public relations Vinobraní v Mikulově má na covidovém semaforu stále zelenou. Pálavské vinobraní letos bude. I přestože sousední Valtice a Znojmo svá vinobraní v důsledku covidové atmosféry zrušila, Mikulov „jede dál“ a dokončuje přípravy na 74. ročník Pálavského vinobraní. Návštěvníci se budou muset u vstupu prokázat dokladem o bezinfekčnosti, ale pak už si mohou užívat bohatý třídenní program plný hudebních hvězd, vína, burčáku a krás Mikulova. Celý článek...