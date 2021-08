V Lužánkách uspořádají zábavný den pro všechny dědečky i babičky

Brno, 18. srpna 2021 – Příjemné odpoledne strávené s vrstevníky, zábava, sport i poučení, to vše nabízí druhý ročník minifestivalu třetího věku, který se koná v neděli 22. srpna v parku Lužánky v uličkách u Café Ponava. Hravý název akce má naznačit, že program je určen pro babičky i pro dědy.

Kdykoliv od 14.00 do 18.00 hodin se návštěvníci mohou zastavit u stánku městské části Brno-střed u busty Merhauta na dobrý koláček a zeptat se, co se v městské části nového chystá, nebo se poradit, jak zajistit například pomoc v domácnosti nebo místo v domě s pečovatelskou službu.

„Po celé odpoledne budu na místě a k dispozici všem, kdo by si chtěli popovídat, potřebovali by poradit, nebo by nám naopak svým nápadem pomohli udělat naši městskou část více vstřícnou právě pro seniory,“ upřesnila Mgr. Marie Jílková (KDU-ČSL), do jejíž gesce spadá oblast sociální.

Ve stejném časovém rozmezí bude možné vyzkoušet si pletení z pedigu, které zvládne opravdu každý. Tvořivou dílnu zajišťuje příspěvková organizace městské části Brno-střed Botanka. Veterináři bez hranic připraví poradnu pro zvířecí mazlíčky a Městská policie Brno na místě poradí, jak se bránit třeba kapsářům nebo co dělat, pokud ke krádeži dojde. Na stánku Unie neslyšících bude možné prověřit si sluch a Klub českých turistů představí své aktivity a pozve nové zájemce do svých řad.

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity na místě ukáže pár cvičení na zlepšení paměti a členové Pétanque clubu Carreau Brno zájemce zasvětí do tajů tohoto francouzského sportu, který je vhodný pro všechny věkové kategorie a hrát se dá téměř kdekoliv. I letos budou na místě k dispozici také krotitelé mobilů, kteří poradí a pomohou nastavit mobilní telefon podle představ tak, aby byl jeho uživatel spokojený. Novinkou je bleší trh, kdokoliv může přinést to, co mu doma přebývá, a za pár korun přenechat někomu jinému, nebo naopak si domů odnést něco pěkného.

„Důležitou částí programu je kultura, během našeho minifestivalu vystoupí Big band Mojmíra Bártka, Vepřovjanka a cimbálová muzika Slováckého krúžku. Všechny seniorky a seniory a samozřejmě nejen je srdečně zvu, přijďte s námi prožít příjemný a věřím, že i užitečný den,“ pozvala na akci Marie Jílková.

Big band Mojmíra Bártka vystoupí na podiu u Café Ponava od 14.30 do 15.30, Vepřovjanka pak od 16.30 do 17.30 a cimbálová muzika Slováckého krúžku program svým vystoupením od 18.00 do 20.00 hodin uzavře. Programem účastníky provede moderátor Míra Novotný. Nejbližší vstup do parku k místu konání akce je z třídy Kapitána Jaroše.