Lidé mohou přispět na chov zvířat v brněnské zoo a udělat radost blízkým

Brno, 21. prosince 2020 – Novou on-line službu můžou využít příznivci brněnské zoo. Od čtvrtka je možné poslat přání svým blízkým a zároveň tak podpořit chov zvířat na Mniší hoře. Projekt Pošli přání je dostupný na webu BrnoID.cz spolu s prodejem dárkových poukazů, permanentek, adopcí či vstupenek.

„Tímto krokem jsme chtěli vyjít vstříc těm zájemcům, kteří nám chtěli přispět částkou nižší, než je 500 korun. Právě na této hodnotě začínají adopce. Naším záměrem bylo, aby z toho profitovali nejen naši zvířecí obyvatelé, ale aby měla tato služba přesah a ti, kteří nám pomohou, mohli udělat radost i členům rodiny, kamarádům nebo kolegům,“ vysvětlila specialistka pro obchod a adopce Zoo Brno Dominika Zavadilová.

K dispozici je celkem 25 motivů, samozřejmě se jedná o zvířata přímo ze Zoo Brno. Zájemce tak nejprve vybere vzhled, potom může napsat vlastní text přání týkající se narozenin, svátku či jiné významné události, případně využít jeden univerzální. Ten je předdefinovaný a určený pro ty, kterým není vymýšlení podobných textů vlastní, a dávají přednost už vyplněným přáním.

Pak už jen stačí zadat částku, zaplatit a zkontrolovat e-mail, kam se finální podoba přání pošle. Posledním krokem je přeposlání přání obdarovaným. Minimální částka pro zapojení se do projektu Pošli přání je 100 korun. Pokud by chtěl někdo udělat dvojnásobnou radost, po uhrazení částky vyšší než 300 korun přijde spolu s přáním do e-mailu také vstupenka do Zoo Brno.

Kromě úsměvu na tváři rodinných příslušníků či přátel lze tímto způsobem vykouzlit i přání přímo pro zvířata. Místo textu k narozeninám či svátku mohou zájemci vymyslet přání pro vlky, surikaty, lvy nebo pandy. Ty nejlepší pak vybereme a zveřejníme na našem facebookovém profilu.

Na webu BrnoID.cz lze koupit také vstupenky do Zoo Brno, permanentky, dárkové poukazy a také adopce.

Zoo Brno není první, která nabízí možnost přispět částkou v řádech sto korun. Jako bychom slyšeli ono pověstné: „Teď, teď, teď, tu byl!“ Fanoušci zoo ve Dvoře Králové mohou pozvat tamní zvířata na oběd, v pražské zoo fungují Stravenky, plzeňská zoo láká na wellness či pedikúru zvířat, v Jihlavě si milovníci skládání mohou koupit a složit speciální adopční puzzle nebo poslat zvíře na dovolenou.

