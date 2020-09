Na Burger Street Festivalu u Vaňkovky spotřebují dvě tuny hovězího masa

Brno, 2. zíří 2020 – Víc jak 20 „burgermakerů“, dvě tuny hovězího masa a dobré dvě desítky tisíc bulek. To jsou základní parametry brněnského Burger Street Festivalu, který startuje 2. září u Galerie Vaňkovka. Akce se částečně protne i s programem na připomínku festivalu Vaňkovka fest, který se letos nemohl uskutečnit.

Vůbec poprvé dostane Brno burger „na míru“. „V letošním roce jsme ve větších městech začali připravovat jeden specifický burger, který nějakým způsobem odráží typické symboly nebo suroviny daného města,“ vysvětluje koncept pořadatel Burger Street Festivalu Bedřich Snášel. A dodává, že do vymýšlení typických přísad vždycky prostřednictvím sítí pořadatelé zapojí i fanoušky burgerů. „Osobně mě vždycky překvapí, jak moc jsou vynalézaví. Například naposledy v Plzni navrhovali upéct bulky z pivovarských kvasnic,“ vzpomíná.

Recept na brněnský burger dá dohromady brněnský šéfkuchař Vojtěch Fňukal. Premiéru si burger pro Brno odbude ve čtvrtek 2. září, v pátek a sobotu jej bude připravovat pro návštěvníky herečka a foodblogerka Markéta Hrubešová. „V současné době bohužel nemůžeme dávat burgery ochutnat veřejnosti, ale do budoucna řešíme mechanismus, abychom mohli tento specifický burger pro dané město nabízet jako plnohodnotný sortiment,“ doplnil Snášel.

Propojení s hudebním programem: sólo pro Brno

Festival odstartuje už ve středu 2. září, kdy se propojí s koncertem brněnské kapely Mucha, kterému bude předcházet vystoupení stand-up komiků Pavla Tomeše a Zbyňka Vičara. Program bude připomínkou letošního Vaňkovka festu, jehož celý ročník byl přesunut na rok 2021. Vaňkovka však své festivalové pódium zdarma zapůjčila městu k organizaci série koncertů, které podporovaly koronavirem postiženou brněnskou klubovou scénu. Akcí 2. září se tak pódium symbolicky vrací domů. Během programu budou moci návštěvníci přikusovat burgery od zhruba desítky burgermakerů převážně z Brna a okolí.

„Středa bude opravdu ve stylu „Brňáci sobě“. Vzhledem k tomu že Brno je ale v současnosti na poli burgermakerů jednoznačně nejsilnějším městem s nejkvalitnějšími burgrárnami, užijí si návštěvníci i středeční program bez jakýchkoliv omezení,“ říká Snášel.

A vypočítává známé podniky, které otevřou už ve středu – třeba brněnské restaurace Pablo EscoBar, U Dřeváka nebo Monte Bú, stejně jako tradiční účastníky food festivalů Patyzón, královehradecké Comics Pizza & Burger nebo Luka Food. Nají se i celiakové a vegetariáni – někteří výrobci nabízejí vegetariánské burgery nebo bezlepkové bulky. Od čtvrtka se pak rozběhne tradiční festivalový program, který potrvá až do sobotního večera.

Food festival s respektem ke zdraví

Pro milovníky burgerů bude podzimní akce už třetím svátkem v roce. V březnu se společně s veletrhem Motosalon konala Burger Arena, na jejímž pořádání spojili síly organizátoři Burger Street Festivalu a pražského Burgerfestu. „Bohužel hned po skončení Burger Areny přišly první restrikce kvůli nemoci covid-19. My jsme nicméně udělali všechno pro to, abychom co nejrychleji mohli akce znovu pořádat. V omezeném režimu jsme další festivaly rozjeli v průběhu června a aktuálně jich za sebou máme osm,“ říká Snášel.

Zatímco v červnu museli účastníci nosit roušky, aktuální opatření tak tvrdá nejsou. „Děláme všechno pro to, aby byl dopad na návštěvníky co nejmenší. Extrémně se soustředíme na hygienu hlavně na straně provozovatelů stánků s občerstvením, tam trváme na používání rukavic a velmi hlídáme i pravidelnou a intenzivní dezinfekci výrobních a výdejních prostor. To stejné platí pro stoly a lavice, na kterých jí návštěvníci,“ ujistil Snášel.

Burger Street Festival se bude konat od 2. do 5. září, pro návštěvníky bude otevřeno od 10 do 20 hodin. Na akci se neplatí vstupné, zdarma je i doprovodný program.