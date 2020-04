Brněnská iniciativa rozvezla přes 5000 obědů pro seniory a složky IZS zdarma

Brno, 5. dubna 2020 – Iniciativa Pomáháme si 2020, která vznikla vzhledem ke karanténním opatřením, doručila seniorům starším 65 let po celém Brně za posledních čtrnáct dní více než 5 000 obědů zdarma. Restaurace a dobrovolníci tak pomáhají ochránit před nákazou Covid-19 nejohroženější skupinu obyvatel. Pomoc by se měla rozšířit do dalších měst, rozrůstá se také nabídka služeb. Iniciativa nově dodává obědy zdarma také záchranným složkám.

Brněnské restaurace a hotely, které byly z důvodu karanténních opatření nuceny výrazně omezit provoz, svůj čas a energii investují do přípravy obědů určených potřebným. „Začínali jsme s třemi sty porcemi na den, nyní již seniorům expedujeme na devět set porcí denně na základě telefonických objednávek. Počet jídel jsme díky restauraci Jakoby nově navýšili o dalších tři sta porcí pro zaměstnance integrovaného záchranného systému. Je ale pravděpodobné, že tato čísla nejsou konečná,“ uvádí iniciátor projektu Pomáháme si 2020 Zdeněk Joukl.

„Pro iniciativu vaří řada brněnských zařízení, například hotel Grand, restaurace U Dřeváka, Expo Food, hotel Marriott a další. Počet zapojených stále narůstá. Před pár dny se nám začaly hlásit také podniky z jiných měst, kupříkladu z Holešova či Liberce. S restauracemi jednáme a pomáháme rozběhnout pomoc seniorům i jinde, projekt je vhodný pro jakékoli město,“ dodává Joukl.

Od 26. března se k podpoře iniciativy připojil Magistrát města Brna, který zaštítil 200 obědů denně navíc. V prostorách hotelu Grand podporu osobně avizoval náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který ocenil přínos pro seniory. „Za město Brno mohu říct, že jsme za každou takovou aktivitu rádi a budeme se ji snažit podpořit,“ říká Petr Hladík.

Obědy seniorům doručují dobrovolníci z řad veřejnosti

Fungování iniciativy je z velké části zásluhou dobrovolníků z řad veřejnosti. Vlastním autem a na své vlastní náklady přivezou seniorům oběd až před dveře. „Všichni dobrovolníci pochopitelně dodržují veškerá bezpečnostní opatření – používají rukavice a roušky, k dispozici mají desinfekce a před převzetím obědů pro seniory je jim pravidelně měřena teplota,“ popisuje Zdeněk Joukl.

Dobrovolníků, kteří již obědy distribuují, je vzhledem k počtu obědů v tuto chvíli třicet, přes systém se jich ale s nabídkou pomoci přihlásilo přibližně dvě stě. Díky této podpoře ze strany občanů iniciativa zvažuje dále rozšiřovat své aktivity. „Příležitostně se k nám dostává také jiné zboží určené seniorům, kromě obědů jsme již rozvezli i roušky či balení s vitamínem C. Ve spolupráci s pekárnami zařazujeme také rozvoz zákusků. Přijímáme samozřejmě i finanční pomoc. Všem dárcům a zapojeným jsme velice vděční a uvádíme je na webových stránkách,“ uzavírá Joukl.