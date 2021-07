Rozsáhlý výzkum odpoví, jak je to s láskou v době covidu

Brno, 4. července 2021 - Vědci ze 70 zemí světa se zaměří na výzkum lásky a přitažlivosti. Zajímají je nové trendy, které mohla akcelerovat izolace v době pandemie, jako je například seznamování na dálku a podobně. Podle Martina Pírka z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně budou zajímavé i výsledky mezinárodních porovnání těchto fenoménů.

Výzkum je unikátní jak svým rozsahem, tak svým načasováním během probíhající respektive ustupující pandemie Covid-19. Je zaměřen na partnerské vztahy, lásku a partnerskou a fyzickou přitažlivost včetně faktorů, které je ovlivňují.

„Pandemie zcela jistě ovlivnila sociální a partnerské vztahy a ovlivní je i do budoucna," říká Pírko. Podobné výzkumy v Česku i zahraničí probíhaly již v minulosti. Na základě porovnání s nimi bude možné usuzovat na určité změny trendů jako je například zvyšující se podíl seznamování na dálku.

Do výzkumu se může zapojit kdokoliv pomocí dotazníku přístupného online. Jeho vyplnění lidem zabere pár minut. Dotazník je vzhledem k mezinárodnímu charakteru výzkumné skupiny poměrně různorodý a obsahuje například i ukázky různých tanců, které lze v některých případech vnímat se sexuálním podtextem.

„Asi by nebylo úplně korektní prozrazovat, co konkrétně předpokládáme, že můžeme v tomto směru zjistit, protože nechceme ovlivňovat případné participanty. Každopádně doufáme, že díky své různorodosti bude vyplňování případné respondenty bavit více, než u jiných podobných dotazníků," uvedl Pírko.

Součástí dotazníku jsou i otázky týkající se nevěry. „Rozlišujeme dva hlavní typy nevěry. Fyzická, tedy to, co si pod nevěrou běžně představíme a také tzv. emoční nevěra, která probíhá čistě v citové rovině a jejíž blízký ekvivalent v češtině nazýváme platonickou láskou. Dřívější výzkumy ukazují, že existují rozdíly mezi muži a ženami ve sklonech a v toleranci těchto dvou typů nevěry. V tomto výzkumu navíc dáváme nevěru do souvislosti s délkou trvání partnerství," uvedl vědec.

Dotazníky už mohou lidé vyplňovat po celém světě. Výzkumu se už touto formou zúčastnilo 47.000 lidí. V ČR mají odborníci zatím data od 600 lidí. Sběr dat končí 31. července 2021.

Zdroj: MENDELU