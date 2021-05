Brno-střed prodlouží snížení nájemného za nebytové prostory

Brno, 31. května 2021 – Rada městské části Brno-střed jednomyslně schválila další úlevu ve výši 50 % na nájemném v nebytových prostorách ve správě městské části. Rozhodnutí musí ještě posvětit zastupitelstvo.

Úleva je opět určena pro provozovny občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na základě vládních nařízení úplně uzavřeny, nebo byl jejich provoz výrazně omezen. Důležitou podmínkou prominutí nájemného je, že provozovatelé své podnikání v těchto prostorách provozovali k 1. lednu 2021 a na základě vládních opatření činnost museli výrazně omezit nebo úplně přerušit.

„Vzhledem k dlouhotrvajícím omezením provozu z důvodu pandemie Covid–19, která se až v posledních dnech pomalu uvolňují, a také vzhledem k neutěšenému stavu s vyplácením vládních kompenzací jsme připravili další opatření pro podporu nájemců našich nebytových prostor. Schválili jsme další slevu na nájemném ve výši 50 %, tentokrát na srpen a září 2021. To znamená, že nájemci mohou čerpat 50% slevu souhrnem za období pěti měsíců, a to od května až do září. Věřím, že jim tato úleva pomůže opět rozjet jejich podnikání,“ upřesnil Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

O slevu na nájemném je potřeba si požádat nejpozději do 15. července letošního roku. Rozhodnutí Rady městské části Brno-střed musí ještě schválit zastupitelstvo na nejbližším jednání, které se bude konat 9. června.

„Všechna opatření připravujeme s cílem pomoci našim podnikatelům, uvědomujeme si, že jejich situace je velmi složitá. Kromě slevy na nájemném jsme pro letošní rok prominuli také navýšení nájemného o inflaci, což znamená úlevu o zhruba 2,6 milionu korun. Nabídli jsme všem splátkový kalendář na 12 měsíců, pokud by dlužili na nájemném a službách. Chceme odpustit všechny úroky z prodlení u plateb za nájemné a služby za březen 2020 až březen 2021. Odpouštíme také místní poplatky za restaurační zahrádky. V součtu se jedná o podporu ve výši zhruba dvou desítek milionů korun,“ doplnil Roman Kotěra, 3. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor, rozpočet a financování.

Prominutí úroků musí kromě Rady městské části Brno-střed také ještě schválit zastupitelstvo.