V Jihomoravském kraji bude pilotně spuštěna chytrá karanténa

Brno, 31. března 2020 – Od pondělí 30. března probíhá v Jihomoravském kraji příprava na spuštění pilotního projektu chytré karantény, který je klíčový pro Českou republiku a její schopnost dále zbrzdit a potenciálně i zastavit růst epidemie COVID-19.

„Během celého týdne budou v rámci krajské hygienické stanice a celého regionu postupně zaváděna do praxe jednotlivá opatření systému, který směřuje k co nejrychlejší identifikaci a izolaci osob, které mohou být potenciálně nakaženy nebo ohroženy novým koronavirem COVID-19. Skutečnost, že byl pro pilot projektu vybrán právě Jihomoravský kraj, vnímám jako ocenění práce naší krajské hygienické stanice, vysoké kvality a příkladné spolupráce všech složek jihomoravského integrovaného záchranného systému,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

„I když máme všichni nadstandardní pracovní nasazení, uděláme vše proto, aby tento systém co nejdříve začal fungovat. Armáda připravuje odběrové týmy z řad svých zdravotníků, pan náměstek Prymula mi nyní oznámil, že do Fakultní nemocnice v Brně míří zásoba odběrových sad pro další testování, a krajská hygienická stanice pod vedením Davida Křivánka připravuje propojení systému epidemiologických šetření na systém chytré karantény. Věřím, že to pomůže v aktuální situaci a chytrou karanténu se nám na jižní Moravě podaří uvést do provozu tak, aby mohla pomáhat v celé České republice. Podrobné informace bude poskytovat nositel projektu, tedy Ministerstvo zdravotnictví,“ dodal hejtman Šimek.

Chytrá karanténa je soubor několika na sebe navazujících opatření, která společně směřují k co nejrychlejší izolaci osob ohrožených nákazou koronavirem. Od rychlého testování nemocných přes přesné a kompletní trasování jejich potenciálních kontaktů za poslední dny, rychlou karanténu potenciálně infikovaných osob, dezinfekci exponovaných míst (tzv. hot spotů), kontrolované testování lidí v karanténě až po lékařskou pomoc odpovídající stavu nemocných.

Do projektu je zapojena Armáda ČR ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Brno a postupně se budou přidávat složky IZS, odběrová místa, laboratoře, praktičtí lékaři i nemocnice. S ohledem na rychlost realizace projektu budou jednotlivá opatření nabíhat postupně během tohoto týdne. Plán je odladit provoz tak, aby byl plně připravený k plošné realizaci v celé ČR.