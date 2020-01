Brněnskou zoo loni navštívilo rekordních 331 tisíc lidí

Brno, 5. ledna 2020 – Podruhé v řadě překonala brněnská zoo rekord v návštěvnosti. Za loňský rok přivítala celkem 331 298 lidí, což je nejvíce od roku 1997, kdy začala vést podrobné a přesné statistiky. „Na stále větší oblibě brněnské zoo je vidět, že výstavba nových expozic v minulých letech měla smysl a že ji oceňují také návštěvníci. Pevně věřím, že je nezklameme ani v budoucnu. Letos se mohou těšit například na novou vyhlídku u žiraf, dokončení venkovní expozice pro šimpanze nebo otevření Virtuální expedice v Radnické ulici v centru Brna,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Ve srovnání s rokem 2018 (celkem 330 118 návštěvníků) se výrazně změnil počet lidí v jednotlivých měsících a ročních obdobích. Například v dubnu 2018 jich do brněnské zoo dorazilo 56 021, o rok později jich bylo o téměř deset tisíc méně. Velký rozdíl je také v srpnové návštěvnosti. Vlivem vysokých teplot přesáhla v roce 2018 číslo 41 tisíc, loni to ale bylo více než 54 tisíc.

„Vliv na návštěvnost mají především tři faktory. Jsou to nová zvířata (včetně přírůstků), opravené či nové expozice a počasí. To nám hrálo do karet hlavně na jaře 2018, zatímco v létě téhož roku k nám kvůli horku přišlo méně lidí. Loni se situace obrátila a vrátila se do dlouhodobého průměru, kdy bylo opět návštěvnicky nejsilnější léto,“ doplnil Hovorka.