Festival SPORT Life! nabídne sportovní vyžití pro celou rodinu

Brno, 8. listopadu 2019 – Větší prostor, více zábavy. Ráj sportovních aktivit FamilyHall, který je součástí festivalu Life! na brněnském výstavišti, se už ve třetím roce své existence stěhuje do nového. Místo pavilonu G2 bude od pátku 8. do neděle 10. listopadu sídlit v rozlehlejším pavilonu Z.

„Měli jsme letos o něco větší požadavky na prostor od sportovních klubů i od lidí, kterým se náš projekt líbil. Proto oceňujeme, že jsme se mohli přesunout do většího prostoru,“ vysvětluje Štěpán Vrubl, vedoucí Střediska aktivit a sportu společnosti STAREZ – SPORT a.s., která má „rodinnou halu“ ve své režii.„Změna pavilonu je důsledkem mimořádné popularity, kterou FamilyHall v předchozích dvou letech získala. Vnímáme to jako potvrzení, že jsme se vydali správným směrem,“ podotýká náměstek brněnské primátorky pro sport Petr Hladík.

FamilyHall na veletrhu Life! spojuje expozice města Brna a Jihomoravského kraje, které dřív působily odděleně. Hlavně však funguje jako park plný rozličných sportovních aktivit pod jednou střechou. Jak název napovídá, vyžití zde najde celá rodina. „Celý veletrh je o sportu a naším cílem je, aby ho mohly zejména děti nejen vidět, ale také si ho vyzkoušet. Zároveň mohou se svými rodiči poznat, jak fungují jednotlivé sportovní kluby, které zde budou zastoupeny,“ přibližuje Hladík.

Svá stanoviště budou mít v pavilonu Z vyslanci zhruba tří desítek sportů od těch tradičních jako fotbal, hokej, basketbal nebo volejbal po méně rozšířené jako ragby, šerm nebo frisbee. Ve FamilyHall se rovněž bude konat mistrovství republiky v headisu, který se hraje podobně jako stolní tenis, jen s větším míčem, do něhož hráči místo pálek tlučou hlavou.

Nepůjde však pouze o sport v jeho klasické podobě. Pro děti budou připraveny rovněž různé nafukovací atrakce, velmi oblíbená ninja dráha nebo výzva z televizní show Drtivá porážka, při které soutěžící přeskakují čtyři obří nafukovací koule bez pádu na zem. Samozřejmostí je občerstvení a prostor pro převléknutí do sportovního. „Děti mohou absolvovat různé soutěže a úkoly na jednotlivých sportovištích. A mysleli jsme i na ty nejmenší, kteří si mohou prolézt připravené opičí dráhy. Troufnu si říct, že se u nás zabaví všichni od dvou do devětadevadesáti let,“ oznamuje Vrubl.

K vidění budou také nejnovější technické vychytávky. Díky zapojení Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity si zájemci mohou vyzkoušet různé dovednostní testy, k dispozici bude i termokamera, která návštěvníkům nabídne pohled na to, jak vypadají svaly před fyzickou aktivitou a následně po ní, tedy když se zahřejí.

Beseda se sportovci a autogramiáda HC Kometa

K rozptýlení je přichystán i doprovodný program na pódiu. V pátek 8. listopadu se na něm odehraje autogramiáda hokejistů brněnské Komety, na sobotu jsou připraveny besedy, například s českými basketbalisty, kteří oslnili šestým místem na letošním mistrovství světa. Neděle bude patřit Unii sportovních klubů města Brna, jejíž zástupci budou prezentovat svá odvětví. Do třídenního programu budou zapojené také základní školy. „Akce je vymyšlená tak, aby rodiny s dětmi nebo i děti samotné mohly ve FamilyHall strávit celý den,“ sděluje Vrubl.

Slavnostní zahájení je nachystáno na páteční 11. hodinu, program v pavilonu Z jinak poběží od 9 do 18 hodin v pátek a sobotu a do 17 hodin v neděli. „Věříme, že si každý ve FamilyHall, kterou navštívilo v minulém roce asi padesát tisíc lidí, najde svoje. Kromě zábavy chceme dětem poskytnout i příležitost, jak nalézt cestu ke sportu, který je v nynější době často opomíjen,“ říká Hladík. Hlavním zaměřením festivalu je sport a pohyb obecně, na své si přijdou zejména cyklisté, vyznavači outdoorových aktivit, ale též tance nebo fitness. Své místo tu mají rovněž zdravá výživa, elektronika a v posledních letech i počítačové hry.