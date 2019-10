Festival Life! opět přinese na výstaviště sport, tanec i zábavu

Brno, 14. října 2019 – Festival Life! na brněnském výstavišti, označovaný jako festival sportu, tance a zábavy, letos přinese hned několik novinek, interaktivní ukázky moderní technologie, sportovní aktivity pro celou rodinu a soutěže o hodnotné ceny. Novou tváří bude moderátorka Lucie Borhyová, která doplní již tradičního ambasadora Ondřeje Sokola. Life! 2019 se chystá na 8.–10. listopadu.

„Rozšířená bude například Family Hall, určená zejména pro rodinné sportovní vyžití. Letos premiérově obsadí pavilon Z. Mezi novinky patří také oblíbený překážkový běh Gladiátor Race, který společně s během SPORT Life Run osloví příznivce adrenalinu. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na soutěže, dárkové předměty a nevšední zážitky pro celou rodinu,“ láká na festival Dita Brančíková, PR manažerka společnosti Veletrhy Brno.

Součástí festivalu bude Datart Life! Ve dvou halách G1 a G2 bude hostit zhruba stovku vystavovatelů, včetně renomovaných světových značek. „Nepůjde o klasický veletrh spotřební elektroniky. Všechny stánky ožijí a budou návštěvníky svým programem bavit. Mohou se zapojit do soutěží o zajímavé ceny, do sportovních aktivit, vyzkoušet si řadu výrobků naživo. Navíc jsme pro příchozí připravili speciální festivalovou nabídku. Všechny produkty prodejní sítě Datart budou v nabídce za sníženou cenu, a to až o dvacet procent. Zboží si návštěvníci mohou online objednat na našem prodejním místě přímo na festivalu a třeba hned cestou domů z veletrhu vyzvednout na kterékoliv z našich prodejen. Zboží pro ně bude připravené k odběru do třiceti minut na jakékoliv prodejně v České republice,“ říká Eva Kočicová, mluvčí společnosti Datart, která se stala generálním partnerem letošního ročníku. Zájemci si budou moci vybrané výrobky koupit za mimořádné ceny také přímo na festivalu.



Datart Life! pro celou rodinu

V bohatém programu si na své přijde opravdu každý. Pro ženy je připraveno hned několik stánků se zaměřením na krásu, péči o tělo a vlasy, zdravý životní styl a sport, v nichž se mohou nechat učesat, poradit a vyzkoušet si řadu produktů. Pro pány bude k dispozici profesionální barber, který jim upraví vousy. K vidění budou technologické novinky, zájemci se mohou seznámit například s nemodernějšími aplikacemi nositelné elektroniky vhodné na sport nebo s technologiemi pro dálkové ovládání domácích spotřebičů. Novinky představí též značky z oblasti zábavní techniky a nebudou chybět ani vystoupení profesionálních DJ. V halách G1 a G2 návštěvníci také mohou potkat známé osobnosti ze světa sportu, gastronomie a techniky. V rámci programu se bude také prezentovat Policie ČR, zájemci se budou moci seznámit s prací a technikou PČR.

Zóna Datart elektromobilita pak nabídne možnost vyzkoušet si na velké dráze jízdu například na elektrokoloběžkách. „Elektrické koloběžky jsou v poslední době velmi oblíbené, přesto řada lidí neví, jaké jsou mezi nimi rozdíly, ani jak si správně vybrat vhodný typ. Některé elektrokoloběžky lze dokonce propojit s chytrým telefonem přes Bluetooth. V aplikaci si pak můžete plánovat trasu, sledovat zdolané kilometry a jiné parametry jízdy. Se všemi možnostmi je rádi seznámíme,“ řekla Eva Kočicová, mluvčí značky Datart. Nebudou chybět ani velmi oblíbené stánky se zaměřením na vaření, spojené s ochutnávkou jídla a nejkvalitnější kávy. Profesionální kuchaři v nich přetvoří vaření v umění.

Mladší generaci jistě zaujme program sportovních zón. V zóně zaměřené na fotbalové aktivity najdou arénu a sportoviště, ale i stolní fotbal a vyzkoušet si mohou také novou hru FIFA 20 na herní platformě Playstation. V parkourová zóně vystoupí dvojnásobný Mistr ČR David Kašpárek a Petra Částka, také se zde ve třech věkových kategorií uskuteční soutěž pro diváky a workshop pro návštěvníky s profesionálními sportovci.

Mistrovství ČR v mobilních a počítačových hrách

Datart je letos také generálním partnerem Mistrovství ČR v mobilních hrách, jehož finále se uskuteční v hale Game Hall v pavilonu B. Od března se konají turnaje, do nichž se postupně zapojují desítky nejlepších hráčů. Turnaje vyvrcholí finále právě na výstavišti a vítězové se mohou těšit na hodnotné výhry. Současně se uskuteční také Mistrovství ČR v konzolových hrách. A aktivně se budou moci zapojit i návštěvníci. V Game Hall si zahrají nejnovější hry na herních konzolách, vyzkoušejí brýle virtuální reality nebo si mohou zakoupit potřebné příslušenství a užít si hru doma. V této hale bude DAT

Vše na jednom místě

Festival Life! je určen milovníkům sportu, zábavy i zdravého životního stylu. Fanoušci tance si jistě nenechají ujít nejrůznější workshopy s tanečními lektory a mistry i vystoupení tanečníků všech věkových skupin a tanečních stylů. Neměli by chybět ani na tradičním překonání tanečního rekordu, kde společně s celebritami vyzkoušejí společnou taneční choreografii tisíce lidí. Milovníci zdravého pohybu využijí příležitost vyzkoušet si přes padesát druhů sportu, včetně lezeckých stěn a nejnovějších sportovních vybavení ve Fitness zóně.

K dispozici bude také profesionální dětský koutek s akreditovaným personálem. Vedle něj návštěvníci najdou autodráhu s elektrickými autíčky pro děti.

Festival se v loňském roce rozkládal na ploše přes 31 tisíc metrů čtverečních, obsadil 10 hal a své produkty nabídlo 110 vystavovatelů sportovního vybavení. Veletrh navštívilo během tří dnů přes 50 tisíc lidí. Stejný zájem se očekává i letos.