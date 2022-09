Francie bude mít na MSV rekordní účast, představí 25 firem v 5 pavilonech

Brno, 28. září 2022 - Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) se stala jedním z partnerů Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 4. do 7. října 2022. Na brněnském výstavišti bude mít rekordní zastoupení za posledních 20 let - v 5 pavilonech představí celkem 25 firem. Zároveň je organizátorem panelové diskuse na téma udržitelného rozvoje a energetických úspor. Strategickým partnerem veletrhu je druhý ekonomicky nejsilnější francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes.

„Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu chceme prezentovat Francii, která je 4. největším zákazníkem a 7. největším dodavatelem České republiky, jako jednoho z klíčových obchodních partnerů. Naše účast bude přitom největší za posledních 20 let a přispěje k tomu také čestný host - francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který představuje pro české firmy atraktivní obchodní příležitost díky druhému nejvyššímu HDP ve Francii,” uvedl Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory.

Francouzský pavilon na veletrhu reprezentuje špičkovou francouzskou kvalitu a francouzské know-how. 25 vystavujících firem z různých oborů představí svá řešení , která jsou příkladem francouzské kvality v oblasti průmyslu 4.0 a inovací. Jedním ze zajímavých vystavovatelů bude např. firma Isitec International, která se specializuje na digitalizaci, průmysl 4.0 a umělou inteligenci. Společnost začala s automatizací systémů pro francouzskou poštu a poté tyto služby rozvinula v logistických platformách elektronického obchodu. Vzhledem k tomu, že Česká republika je průmyslově vyspělou zemí, a také díky její geografické poloze, se majitelé rozhodli investovat právě zde. Mezi vystavovateli bude také vítěz Cen Francouzsko-české obchodní komory, rodinná firma a úspěšný exportér do České republiky ABI Profils.

Partner letošního veletrhu, francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, má druhé největší HDP Francie ve výši přes 250 miliard eur, 8 milionů obyvatel, 70 000 nově založených firem každý rok a významný podíl pracovních míst v průmyslu. Zároveň se jedná o druhý největší turistický region Francie. Zahajovacího koktejlu francouzské expozice na stánku V27 se zúčastní viceprezident regionu Auvergne-Rhône-Alpes Philippe Meunier.

FČOK také v rámci svého dlouhodobého projektu Sustainaible Business Forum uspořádá spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a za podpory Komerční banky, společností Manutan, Schneider Electric, TotalEnergies a Veolia, panelovou diskusi na téma udržitelného průmyslu a energetické účinnosti.

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových událostí v oblasti inovativního průmyslu, se chceme také zaměřit na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi našimi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány, případná úsporná opatření a očekávání v oblasti vládní podpory. Zároveń zde budeme prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,” uvedl Roland Bourgeois, předseda správní rady FČOK.

“Účast Auvergne-Rhône-Alpes, předního francouzského průmyslového kraje, na veletrhu MSV v Brně odráží snahu tohoto regionu podporovat, v úzké spolupráci s Team France Export, své podniky v jejich mezinárodním rozvoji s cílem usnadnit a podpořit uzavírání nových obchodních a průmyslových partnerství. Veletrh MSV je vyhlášený svou dynamikou v oblasti technologických a IT inovací. A region Auvergne-Rhône-Alpes pro české a středoevropské firmy představuje investiční příležitosti. Coby nejvýznamnější průmyslový zaměstnavatel ve Francii podporuje průmyslové firmy a dodavatele průmyslových služeb v každé fázi jejich podnikání na novém teritoriu. Díky Team France Export a agentuře pro hospodářský rozvoj Invest in Auvergne-Rhône-Alpes mohou podniky v regionu využívat řady služeb, jako je např. podpora při zakládání nebo rozvoji firmy ve Francii, individuální studie o dostupné finanční podpoře, pomoc při navázání kontaktů s dalšími podniky pro rychlejší začlenění do ekosystému či vyhledání ideální lokality pro založení podniku,” říká Philippe Meunier vice-prezident pro mezinárodní vztahy, regionu Auvergne-Rhône-Alpes.

Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a který je často označován za „Hannoverský veletrh střední Evropy“, se letos zúčastní přes 1200 vystavovatelů z 41 zemí. Firmy se budou prezentovat celkem v 8 pavilonech.