I Brno bude mít lavičku Václava Havla

Brno, 10. července 2019 – Kdo se posadí na tuto lavičku, možná načerpá inspiraci od samotného Václava Havla. Světoznámého dramatika, disidenta a prezidenta připomíná projekt Lavička Václava Havla a jedna z laviček by se měla instalovat i v Brně.

Rada města Brna odsouhlasila, že lavička Václava Havla bude umístěná na Kapucínských terasách, a uložila řediteli Veřejné zeleně města Brna zajistit výrobu lavičky u Dalibora Šípka. Vytvoření a instalace budou stát 300 tisíc korun a zaplatí je město Brno.

Lavička Václava Havla je projekt pamětních míst věnovaných Václavu Havlovi v podobě dvou křesel spojených kulatým stolkem. Středem stolku prorůstá kmen stromu. Autorem výtvarného pojetí je zesnulý architekt Bořek Šípek.

První lavička byla instalována na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, další byly umístěny např. v Dublinu, Barceloně, Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové nebo Šumperku. Originálně vyrobená lavička by byla umístěna na 4. terase Kapucínských teras k již vysazené lípě.

„Hodnota myšlenek Václava Havla byla vysoká už v době nesvobody, ale ani v současnosti neklesá. V atmosféře, kdy má cenu jen to, co má cenu, tedy dá se převést na peníze, kdy mravnost, poctivost a zásady nejsou životním cílem člověka, ale důkazem jeho slabosti, si potřebujeme Václava Havla o to víc připomínat. Lavička bude mementem a zároveň i praktickým doplňkem veřejného prostoru,“ uvedl první náměstek primátorky města Petr Hladík.

Vztah Václava Havla k Brnu se vytvořil již před sametovou revolucí a byl navázán především na jeho dramatickou tvorbu. Havlovy hry se v naprostém utajení hrály v Brně již před rokem 1989. Velkou zásluhu na tom měl Havlův blízký vztah s tehdejším dramaturgem Divadla Husa na provázku a nynějším rektorem Janáčkovy akademie múzických umění Petrem Oslzlým.

Právě Petr Oslzlý se také v současnosti výrazně zasazuje o umístění lavičky Václava Havla v Brně. Již dříve se podařilo po Václavu Havlovi pojmenovat uličku, která vede od Divadla Husa na provázku směrem ke Kapucínským terasám, kam by město Brno nyní chtělo lavičku Václava Havla umístit. Místo pro posezení vybral Petr Oslzlý. Na Kapucínských terasách se totiž v 80. letech odehrávaly některé z Havlových her. Po jeho smrti se zde také konají vzpomínkové happeningy.