Výstava sportovních vozů Porsche zakotví na tři týdny v Brně

Brno, 12. května 2019 - Není to poprvé, kdy automobily se silnými motory a sportovním designem přijíždějí do obchodního centra Olympia Brno. Loni v únoru zde například byly k vidění sportovní vozy všech možných značek v rámci výstavy „Supersporty“. Letos je to ale poprvé, co nákupní centrum představuje svým návštěvníkům výstavu složenou jen z exponátů jedné z nejslavnějších automobilových značek na světě Porsche!

Německý výrobce sportovních vozů má bohatou historii, založen byl v roce 1931 a první model spatřil světlo světa v roce 1938. A právě mix historických, ale i současných modelů je od dnešního dne až do neděle 26. května 2019 k vidění mezi obchody v brněnské Olympii. Výstava nese název Naše Porsche show.

„Je trendem, že obchodní centra nabízejí svým návštěvníkům mnohem více než jen možnosti nakupování jídla, oblečení či elektroniky. Lidé se do center dnes chodí také bavit, hledají v nich vzdělání, poučení i kulturní vyžití. A právě u aut jsme zjistili, že ačkoliv je to vždy velmi logisticky i finančně nákladný projekt, mezi návštěvníky budí obrovské nadšení. Proto jsem rád, že i letos jsme takovou výstavu připravili a že to je zrovna výstava Porsche, protože tu značku zná asi každý a snad každý ji obdivuje,“ vysvětluje ředitel OC Olympia Brno Jan Pazour.

Návštěvníci mohou v květnu vidět v Olympii přes 20 modelů Porsche, od těch nejstarších až po absolutní novinky. Asi největším lákadlem výstavy Naše Porsche show je představení evoluční řady modelu Porsche 911. V této řadě je k vidění nejméně 7 modelů, mezi kterými nechybí ani nedávno představený model 992.

O vzácné kousky není na květnové výstavě v Brně nouze. Vždyť modely Porsche Carrera GT či Porsche 959 jsou skutečnými unikáty, které byly vyrobeny v omezeném množství několika kusů. V České republice jsou k vidění opravdu jen minimálně, ovšem v Olympii nechybí stejně jako méně tradiční modely, například traktor této německé značky.

Jak to u podobných výstav v Olympia Brno bývá, výstavu bude během víkendů doprovázet speciální program. V sobotu 18. května se mohou návštěvníci těšit na testování automobilů Porsche a na poslední víkend organizátoři připravují možnost focení se v modelu Porsche 911 GT3. Vstup na výstavu je zdarma.