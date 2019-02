Řidiči, pozor! Na most u královopolského nádraží se vrací stavbaři

Brno, 27. února 2019 – Významné dopravní omezení nyní čeká od prvního březnového víkendu na řidiče na silnici I/43 v Brně. Po zimní pauze se totiž stavbaři vrátí na silniční most u královopolského nádraží, a to jak na příjezdu od Svitav, tak i na výjezdu z Brna. Most budou opravovat až do konce července.

Z důvodu dokončení opravy mostu ev. č. 43-002 2 (levý most, tj. směr jízdy Brno-centrum) bude veškerá doprava převedena na již dokončený most pravý (směr jízdy Svitavy). Doprava bude vedena obousměrně po pravém mostu, tj. v pravém jízdním pásu silnice I/43 (směr Svitavy), a to tak, že pro každý směr jízdy bude zachován pouze jeden jízdní pruh. Toto omezení je nezbytné nejen z důvodu provádění vlastních stavebních prací, ale rovněž z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu na silnici I/43.

V rámci částečné uzavírky silnice je totiž nutno zachovat v bezpečných technických parametrech stávající mimoúrovňová připojení pravého mostu zejména s ohledem na provoz linek integrovaného dopravního systému JMK.

Termín částečné uzavírky silnice I/43 je povolen silničním správním úřadem od 01. 03. 2019 od 20.00 hodin do 31. 07. 2019 (do 24.00 hodin). Stavebníkem rekonstrukce mostu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno. Zhotovitelem prací je akciová společnost SILNICE GROUP, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha, PSČ 110 00, IČ: 622 42 105.

V území severně od Brna schází silnice dálničního typu (D 43), která by převedla tranzitní dopravu a ulevila tak obcím ležícím nejen na trase, ale i v blízkosti stávající I/43. Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy na silnici I/43 a neexistenci adekvátních plnohodnotných objízdných tras bude v rámci uvedeného dopravního omezení významně narušena plynulost dopravy.