Novinky brněnských vinoték – červenec 2024

Rulandské bílé 2021 pozdní sběr, suché Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská, Mikulov, Valtická

420 Kč (ROC) Bílé suché víno s 2,7 g/l zbytkového cukru, 8,2 g/l kyselin a 12 % alkoholu. Víno světle žluté barvy s postupně se otevírající aromatikou po vyzrálém peckovém ovoci a sladkém exotickém koření. Patro vína je suché s vyzrálou citrusovou kyselinou a osvěžujícím šťavnatým projevem a středně dlouhou ovocně-kořenitou dochutí. Doporučujeme k bílému drůbežímu masu, tvrdým i měkkým, zrajícím sýrům. Prague Premium Gold – Prague Wine Trophy 2024 (Praha) Tramín červený blend sudů 2022 výběr z hroznů, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dílce

349 Kč (LGB) Víno je plné, osobité, kopírující místní terrior doplněno o dotek dřeva použitých sudů, které zrálo v dubovém francouzském sudu. Víno je zlatavé barvy s intenzivní vůní sladkého tropického ovoce, hrušky máslovky, medu a vanilky. Chuť je plná, ovocná, s medovo-karamelovou dochutí a dlouhým závěrem. Víno je vhodné ke kachně, drůbežím masům a játrům. Také k uzeným rybám, paštikám a sýrům. Bílé suché víno s 14 % alkoholu, 0,3 g/l zbytkového cukru a 5,1 g/l kyselin. Ryzlink rýnský Fizzante Collection 2023, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

214 Kč (HRU) Jemně perlivé, suché víno s 12 % alkoholu. Jemná, květnatá vůně po lipovém květu a dlouhá pikantní kyselinka je zárukou svěžesti, kterou jistě oceníme v letním období. V chuti se příjemně prolínají ovocné tóny jablečného pyré a minerály. Svěží charakter vína s delší perzistencí, ocení nejen znalci vína. Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Il Colle

Itálie, Veneto, Treviso

350 Kč (U3D) Vyznačuje se velmi jemným buketem zralých jablek a květů akátu. Barva je světle slámově žlutá. Mírně sladké, dobře vyvážené, hladké a harmonické. Pije se vychlazené jako aperitiv a výborně se hodí k lehkým pokrmům z ryb a bílého masa. Sing Wine sekt extra brut 2020 Sing Wine

Morava, Velkopavlovická, Velké Bílovice, Zadní hora

490 Kč (DEG) Sekt byl vyroben z odrůd Chardonnay a Rulandské modré tradiční metodou kvašením v láhvi. Víno zrálo 36 měsíců, alkohol je 12,5 %. Millesimato Extra Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Il Colle

Itálie, Veneto, Treviso, San Pietro di Feletto

379 Kč (U3D) Víno ze 100 % odrůdy Glera. Hrozny jsou pečlivě ručně sbírány a vybírány pouze ty zdravější. Světle slámově žlutá barva se zelenými odstíny. Vůně je svěží a pestrá, vyznačující se jasnými tóny hrušek s květinovými tóny. Suchá a mírně kyselá chuť. Ideální podávat k rybím předkrmům, zejména k ústřicím a měkkýšům. Merlot rosé Frizzante 2023 moravské zemské víno, polosuché Oulehla vinařství

Morava

186 Kč (MOR, RAJ, U3K) Frizzante starorůžové barvy zaujme vůní černého rybízu s projevem kompotových třešní se smetanovo-kořeněným závěrem. Doporučujeme podávat dobře vychlazené jako aperitiv. Hodí se ke kynutým ovocným knedlíkům, grilovanému bílému masu s bylinkovým dresinkem či k selskému tvarohu s pažitkou. Alkohol 13 %. Pálava frizzante 2023 jakostní perlivé víno, polosuché Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická

249 Kč (ROU, VGA, VUR) Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, kvetoucí růžový sad se mísí s letním ovocem a exotickým kořením. Chuť je mazlivá. Najdeme v ní medový meloun a mango, v dlouhém závěru svěží tóny pomela. Doporučujeme ke krémovým pomazánkám. Frizzante je vyráběno revoluční technologií, kdy se během prvotního kvašení rmutu jímá přírodní CO2 do speciálních tlakových láhví a následně sytí výsledné víno. To je jemnější a aromatičtější, než při sycením technickým CO2. Je zajímavé, kolik vinného aroma zůstává navázáno na plyn. Dokonale tak využívají "zbytkový" produkt, který v jiných vinařstvích odchází do ovzduší. Frizzante bílé 2023 moravské zemské víno, polosladké Víno Sýkora

Morava, Velkopavlovická

145 Kč (SYK) Svěží, ovocné, lehké a extrémně osvěžující jemně perlivé víno. V chuti i vůni naleznete lesní jahody. Dobře vychlazené dodá osvěžení nejen v horkých letních dnech. Podávejte k drůbeži, rybám nebo mořským plodům. Alkohol 11,5 %.

Rulandské šedé 2022 pozdní sběr, suché Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky

260 Kč (VVB) Suché víno s 12,5 % alkoholu, 1,7 g/l zbytkového cukru a 5,0 g/l kyselin. Naturální víno jantarové barvy s pomerančovými odlesky. Vůni dominuje kandované ovoce, horký med, stopa propolisu a vanilky. Chuť je plná, extraktivní, hebká. Víno je harmonické, vláčné, s jemnou kyselinkou a dlouhou trvající dochutí. Ve vůni a chuti můžeme hledat pomerančovou kůru, sušené meruňky, oříšky, med a včelí vosk. Cuvée ROSZADE, suché Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky

260 Kč (VVB) Bílé suché víno s 6,4 g/l zbytkového cukru, 5,9 g/l kyselin a 12 % alkoholu. Ojedinělá suchá koláž charismatických vín s lehce nasládlým výrazem a širokým senzorickým záběrem. Cuvée představuje harmonické propojení odrůdy Děvín 2021, Rulandské šedé 2021 a Sylvánské zelené 2020. Bohatou chuťovou strukturu provází tóny zralé limetky a broskví s vanilkovými podtóny. Víno má výrazný citrusově osvěžující charakter s lipově medovým dlouhým závěrem. Stříbrná medaile – Festwine 2024 (Velké Pavlovice)

Stříbrná medaile – Cuvée 2024 (Ostrava) Pinot Gris 2022 pozdní sběr, suché Oulehla vinařství

Morava, Znojemská, Dolní Kounice, Šibeniční hora

226 Kč (MOR, RAJ, U3K) Víno s nazlátlými odlesky, ve vůni náznak bylinek, kdoulí a marcipánu. V chuti výraz citrusů, mandlí a kounické minerality. Plné víno s potenciálem zrání, vhodné do gastronomie. Víno zrálo 18 měsíců na velkém akátovém sudu. Doporučujeme k telecímu masu na šalvěji, ke krůtí roládě s brokolicovým pyré, ke zrajícím sýrům. Alkohol 13 %. Hibernal 2022 moravské zemské víno, polosuché Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická, Němčičky

160 Kč (HUL) Barva vína je světle zelenožlutá. Vůně je intenzivní broskvová s bezovým květem. Chuť je plná, můžeme v ní hledat grapefruit, citron, broskev a jemné květinové tóny. Skvěle ladí k předkrmům a jídlům z ryb. Vhodné k archivaci. Kyseliny 6,6 g/l, zbytkový cukr 11,8 g/l, alkohol 12 %. Rulandské šedé 2022, polosuché Vinařství Hulata

Morava, Velkopavlovická, Němčičky

160 Kč (HUL) Barva vína je zelenkavá. Ve vůni a chuti můžeme hledat kořenitost, chlebnatost, medové a vanilkové tóny. Chuť je vyváženou dlouhotrvající dochutí. Hodí se ke studeným předkrmům a rybám či drůbežímu masu. Vhodné k archivaci. Kyseliny 5,9 g/l, zbytkový cukr 14,5 g/l, alkohol 12 %. Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2023 – Velkopavlovická podoblast (Valtice) Hibernal Bio 2019 pozdní sběr, polosuché Víno Sýkora

Morava, Velkopavlovická, Čejkovice, Helezný díl

170 Kč (SYK) Polosuché víno se zlatavými odlesky. Ve vůni převládají tóny tropického ovoce, manga, ananasu a broskve. Lahvové víno v BIO kvalitě. Hibernal je univerzální víno k párování pokrmům, od kuřecího masa, paštik, výraznější sýry, dezerty až po zajímavou kombinaci asijské a exotické kuchyně a rozmanitých koření. Alkohol 13,5 %. Muškát moravský 2023 pozdní sběr, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Hrádek, Vinohardy ke Křídlůvkám

190 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Víno zářivě zelenkavé barvy s atraktivní ovocnou vůní naladěnou do mandarinkových a meruňkových tónů, s jemně kořenitým nádechem. Nasládlou chuť meruňkového džemu dokonale vyvažuje křupavá kyselinka, jež společně s limetkovým závěrem dodávají vínu na svěžesti. Alkohol 11,0 %, zbytkový cukr 31,4 g/l, kyseliny 6,9 g/l. Malverina Organic Collection 2023 pozdní sběr, polosladké VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

289 Kč (HRU) Bílé polosladké víno se zbytkovým cukrem 34,2 g/l, kyselinami 7,5 g/l a alkoholem 11 %. Rezistentní odrůda vyšlechtěna kolektivem vinařů na Moravě. Víno je sytě zlaté barvy s odstíny slámy. Aroma nabízí paletu květnatých až ovocných tónů s nádechem sušených citrusů. Plná chuť se zbytkem cukru připomíná kandované ovoce a jemná kyselinka tvoří expresivní plné víno. Savilon 2023 pozdní sběr, polosladké Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Hostěrdice, Volné pole

195 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Třpytivá barva lipového květu předjímá fortelnost a osobitost tohoto vína. Jeho vůni dominují tóny jarního lučního kvítí, květu hluchavky a černého bezu. Dlouhá a přiměřeně extraktivní chuť nese stopu vyzrálého žlutého melounu a je osvěžená šarmantní kyselinou. Alkohol 11,5 %, zbytkový cukr 39,7 g/l, kyseliny 6,8 g/l.