Novinky brněnských vinoték – únor 2024

Rulandské šedé 2021 výběr z hroznů, suché VINAŘSTVÍ JAKUBÍK

Morava, Slovácká, Tupesy, Díly nad pastviskem

290 Kč (VUD) Bílé suché víno s 5,2 g/l zbytkového cukru, 7,5 g/l kyselin a 13,5 % alkoholu. Bezcukerný extrakt 27,9 g/l. Plné nazrálé víno s ovocným aroma a medově minerální chutí. Vhodné k bílým masům, rybám, salátům. Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2024 (Valtice)

Velká zlatá medaile – Národní soutěž vín 2023 – Slovácká podoblast (Valtice)

Velká zlatá medaile – Král vín České republiky 2023 (Praha)

Zlatá medaile – GRAND PRIX VINEX 2023 (Valtice) Cuvée Neupery organic sekt brut, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

265 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Šumivé víno připravené z bio hroznů PIWI odrůd Vesna, Savilon a Rinot metodou Charmat. Sekundární kvašení probíhalo v nerezových tlakových nádobách s následným zráním na kvasničních kalech po dobu 9 až 12 měsíců. Aroma čerstvých limetek, citronového tymiánu a grapefruitu doprovází v chuti svěží kyseliny s dropsovým ovocem, kandovaným angreštem a výrazným perlením v závěru. K čerstvým sýrům, dietním úpravám sladkovodních ryb nebo salátům z čerstvého ovoce. Alkohol 13,0 %. Stříbrná medaile – PIWI International Wine Challenge 2023 (Německo) Sauvignon Top Collection 2023 pozdní sběr, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

319 Kč (HRU) Barva se zlatými odlesky prozrazuje krásné víno. Aroma je intenzivní, komplexní s tóny broskví, angreštového džemu až černého rybízu. Harmonie chutí s dlouhou minerální perzistencí předurčuje víno nejvyšší kvality. Ryzlink vlašský Harmony 2021 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Perná, Purmice

205 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny pochází z integrované produkce s regulovanou sklizní a jsou zpracovány technologií kontrolované fermentace s následným zráním v 6 000l sudu z francouzského dubu. Nazrálý buket zavařených rynglí, rozinkového media a sušených pálavských bylinek doprovází v chuti medovo-propolisové tóny s vápencovou kořenitostí v závěru. K plodům moře s bylinkovým máslem nebo telecím plátkům s houbami a parmazánem. Skvěle se rovněž hodí k polotvrdým a tvrdým zrajícím sýrům. Alkohol 11,5 %. Cuvée Thomas Family Collection 2022 pozdní sběr, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička

348 Kč (HRU) Cuvée Thomas patří mezi prémiová vína rodinného vinařství. Svěží a plný buket evokuje přezrálé meruňky s ovocnými tóny ozdobené bylinkovými květy bělokarpatských luk. V chuti velmi elegantní, šťavnaté jako liči s výrazně citrusově-minerální dlouhou perzistencí.

Tramín červený 2021 výběr z hroznů, polosladké Rodinné vinařství Janásovi

Morava, Slovácká, Boršice u Blatnice, Molvy

250 Kč (JAN) Bílé polosladké víno s 12,0 % alkoholu, 31,4 g/l zbytkového cukru a 7,1 g/l kyselin. Bezcukerný extrakt 22,6 g/l. Starobylá odrůda zraje v nejstarší viniční trati obce Blatnička. Víno má zlatavou barvu, ve vůni i chuti je medové a kořenité, s dlouhou dochutí. Rosé KOZÍ HORKY 2022 pozdní sběr, suché Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Kozí horky

179 Kč (KAR, ROU, VGA, VUR) Terroirní víno z historické viniční trati Kozí Horky. Celý den osluněná vinice, na které keře Merlotu a Svatovavřineckého sají minerály z hlubokého podloží. Poloha, minerální podloží a přísná redukce úrody dávají ty nejlepší podmínky pro vznik špičkového vína. Barva je svěže lososová. Vůně je plná a široká. Přináší výběr letního ovoce – jahody, maliny, mirabelky a červený rybíz. Chuť je suchá, šťavnatá a svěží. Bílý rybíz se snoubí s červeným, špendlíky a lesními jahodami. Dlouhou šťavnatou dochuť uzavírá červený grep. Zajímavé suché víno, které dokonale prezentuje svůj terroir. Rosé LAHOFER 2023 pozdní sběr, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyje, Babičák

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Víno z odrůd Svatovavřinecké a Zweigeltrebe zaujme zářivou barvou malinového sorbetu a delikátní vůní lesních jahod, doplněnou o jemný tón velkokvěté růže. Precizně sladěnou, svěží a šťavnatou chuť vystihují především jahodové a malinové tóny. Správně vychlazené se stane ideálním osvěžením nejen do teplých dnů. Alkohol 10,5 %, zbytkový cukr 39,0 g/l, kyseliny 7,3 g/l, bezcukerný extrakt 24,1 g/l. Zweigeltrebe 2020 pozdní sběr, suché Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Chvalovice, Dívčí hora

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Plné, extraktivní víno světle granátové barvy. Nasládle ovocné a mírně kořenité vůni dominují tóny lesních jahod a třešní, podkreslené jemným nádechem kouřovinky. V ústech se snoubí hladká tříslovina s chutí evokující třešňový džem, s lehkou stopou vanilky a hořké čokolády v jejím závěru. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 4,8 g/l, bezcukerný extrakt 29,3 g/l. Cuvée Neupery noir 2021 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Slovácká, Břeclav, Prostřední čtvrtky

438 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny jsou pěstovány a zpracovány systémem ekologického vinohradnictví. Víno je připraveno z bio hroznů fermentací v nerezových vinifikátorech s post fermentačním ležením na pevných částech bobule a následným dlouhodobým zráním v sudech z francouzského dubu. Buket transformované aronie, ostružin a kanadských borůvek doprovází v chuti perník v čokoládě, robustní oenotaniny s výrazným dotekem sudu v závěru. K dančím medailonkům s brusinkovým dipem nebo srnčímu na víně s černými třešněmi, červenou řepou a citronovou trávou. Ideálně doplní zrající sýry s dvojí plísní. Alkohol 13,5 %. Stříbrná medaile – PIWI International Wine Challenge 2023 (Německo)