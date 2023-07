Novinky brněnských vinoték – červenec 2023

Muškát žlutý 2022 pozdní sběr, suché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Vrbovec, Šác

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Atraktivní víno zářivé barvy bílého zlata s podmanivou a jemně kořenitou vůní citrusových květů a pomerančové kůry. Jeho plné a intenzivní chuti dominují tóny červeného pomeranče a zelených rynglí, zdobí ji přitažlivý limetkovo-kořenitý závěr. Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 5,9 g/l, kyseliny 7,3 g/l. Tramín červený Frizzante 2020, polosuché Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky

210 Kč (VVB) Jemně perlivé polosuché víno z odrůdy Tramín červený. Jemná vůně připomínající čajovou růži, zralé broskve a kandované ovoce. Chuti dominují tóny liči, manga a bezinek. Víno je nasyceno přírodním oxidem uhličitým, získaným přímo při kvašení hroznového moštu. Díky unikátní technologii výroby získává frizzante výraznější hroznové aroma. Tramín červený 2021 výběr z hroznů, polosuché VINO CIBULKA

Morava, Mikulovská, Novosedly, Kamenný vrch

196 Kč (VUS) Jemná vůně střelného prachu s dotekem čajové růže a exotickým kořením jako je badyán, vanilka, skořice. Výborně se snoubí s jídly jemně pikantními s chilli, pálivou paprikou, pepřem, kmínem. Maso vepřové, telecí, kuřecí, krůtí, nebo ryby jako tuňák, mečoun, makrela. Tramín červený Terroir Pálava 2021 výběr z hroznů, polosuché Vinařství Vajbar

Morava, Mikulovská, Perná, U Boží muky

299 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Originální vína z hroznů, které se urodily na svazích Pálavy. Barva je sytě žlutá. Vůně je velmi bohatá, plná a kořenitá. Snoubí se v ní tóny růží, šeříku a kvetoucích stromů se zralými broskvemi, meruňkami a kandovaným ovocem. Chuť je oblá, plná a mazlivá. Zralé letní ovoce se tu snoubí s marmeládou a kompoty. Neztrácí se ani koření. V dlouhém závěru marmeládu vysušuje čerstvá kyselina. Doporučeno k protýkané vepřové pečeni s pečenými jablíčky. Champion – Festwine 2023 (Velké Pavlovice) Rulandské bílé 2022 VOC Blatnice, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dílce

215 Kč (LGB) Víno je žluto-zlatavé barvy, s intenzivní vůní obilného klasu, hrušky máslovky, lískového oříšku, karamelu. Chuť je propojena s vůní se šťavnatou kyselinkou do citrusové kůry, velmi svěží s minerálním závěrem. Víno je vhodné k pokrmům z ryb, k masům, k paštikám a k tvrdým sýrům i výraznější chuti. Zbytkový cukr 4,3 g/l, kyseliny 5,7 g/l, alkohol 13,0 %. Rulandské bílé Fresh Collection 2022 pozdní sběr, polosuché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Novosady

214 Kč (HRU) Zbytkový cukr 10,2 g/l, kyseliny 7 g/l. Medová vůně rozkvetlé louky a lískooříškových plodů se prolíná do jemných tónů hrušek a jablečných křížal. Chuť středně plná s nádechem žlutého melounu s pikantní kyselinkou.

Charmat Chardonnay brut, jakostní šumivé víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

220 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Nazrálý odrůdový buket sekundární fermentace s lehkým dotekem sudu je doplněn jemným a dynamickým perlením s elegantním autolýzovým závěrem. K frutti di mare, polotvrdým zrajícím sýrům nebo tvarohovým dortům s transformovaným ovocem. Alkohol 13 %. Rosé Millesimato extra dry 2022 Prosecco DOC Vinařství LAHOFER

Itálie, Veneto, Treviso

265 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Prosecco oslnivé barvy šípkové růže, jejíž tóny dominují i květinově ovocnému buketu. Jemné a intenzivní perlení dodává na svěžesti delikátní chuti, ta je harmonická a šťavnatá, s převládající ovocnou stopou po májových třešních a granátovém jablíčku. Alkohol 11,5 %. Zweigeltrebe rosé Latitude 49 2021 kabinetní víno, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Trkmansko

146 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Vůně zahřátého peckového ovoce a zavařených tmavých špendlíků přechází v chuti do višňového koláče s jemnou jogurtovou vanilkovou pěnou. Doporučeno k sorbetu z červeného melounu, vychlazenému krevetovému cappuccinu nebo lehkým úpravám těstovin s plody moře. Vhodný je rovněž k tvrdým sýrům typu Gran Moravia. Alkohol 12 %. Cabernet Cortis & Merlot Family Collection 2022 pozdní sběr, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Vinohrádky

398 Kč (HRU) Zbytkový cukr 1,6 g/l, kyseliny 5 g/l. Barva vína je tmavě granátová, hustá a sytá. Ve vůni dominuje svěží brusinkovo-višňový kompot. Příjemné taniny, sušené rozinky, černé bobulovité ovoce a divoké koření se silnou viskozitou dělají víno nádherně sametové a harmonické. Vhodné k archivaci. Gran Reserva 2015 Rioja DOCa, suché Viña Bujanda

Španělsko, Rioja

639 Kč (BOR) Červené suché víno Gran Reserva ze španělské vinařské oblasti Rioja vyrobené z odrůdy Tempranillo. Fermentace a macerace trvá při kontrolované teplotě 22 dní v nerezovém tanku. Zraje 26 měsíců v sudu z amerického a francouzského dubu. Barva vína je krásně třešňově červená s fialovým okrajem. Elegantní a komplexní aroma, ve kterém převládají ostružiny a švestky v likéru s tóny tabáku, vanilky a koření. V ústech plnější, ovocné, svěží a elegantní. Kulaté a vrstevnaté s dlouhou dochutí. Vhodné k výrazným steakům a dušené zelenině. Pěkně se hodí ke středně a velmi vyzrálým sýrům. Alkohol 13,5 %.