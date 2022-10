Novinky brněnských vinoték – říjen 2022

Riesling Smaragd ried Achleiten 2021 Weingut Jäger

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Steinriegl

699 Kč (U3D) Rodinné vinařství, které patří mezi naprostou špičku této světově proslulé vinařské oblasti. Elegantní, výrazný Smaragd, jemně kořenitý s živou a osvěžující vůní, velmi ovocný. Jeho exotické ozvěny ovoce okouzlují na patře. Víno vykazuje rovnoměrnou rovnováhu mezi kyselostí, alkoholem a přirozenou sladkostí ovoce. Mnohovrstevnatá vůně s vytrvalou a mineralitou. Doporučeno uschovat jej několik let ve sklepě a vychutnat si při speciálních příležitostech. Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu. Tramín červený Terroir Pálava 2020 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, U Boží muky

249 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Originální vína z hroznů, které se urodily na svazích Pálavy. Barva je sytě zlatá se šperkovými odlesky. Vůně je velmi bohatá, plná a kořenitá. Snoubí se v ní tóny růží, šeříku a kvetoucích stromů se zralými broskvemi, meruňkami a kandovaným ovocem. Chuť je oblá, plná a mazlivá. Zralé letní ovoce se tu snoubí s marmeládou a kompoty. Neztrácí se ani koření. V dlouhém závěru marmeládu vysušuje čerstvá kyselina. Doporučeno k protýkané vepřové pečeni s pečenými jablíčky. Grüner Veltliner Federspiel ried Vorder Seiber 2021 Weingut Jäger

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Vorder Seiber

333 Kč (U3D) Vinařství Jager se nachází ve vinařské vesnici Weissenkrichen v centru nejslavnější vinařské oblasti Rakouska – Wachau. Hrozny pocházejí z tratě Ried Vorder Seiber. Víno je hladké a elegantní s jemným minerálním nádechem. Ve vůni se rozvine aroma hrušky a zralého citronu. Chuť posiluje tyto vůně šťavnatostí a lehkostí. Pikantní, čisté a osvěžující. Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu. Sauvignon Gris 2021 výběr z hroznů Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné pole

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé polosuché víno s 13 % alkoholu, 15,9 g/l zbytkového cukru a 7,3 g/l kyselin. Sauvignon Gris neboli Sauvignon šedý je odrůdová mutace Sauvignonu Blanc, s nímž má podobný charakterový projev. Víno barvy bílého zlata se zelenkavými odlesky, v jehož decentní vůni se snoubí ovocné tóny nektarinky a broskve s medovým tónem, který mu vtiskly patřičně vyzrálé hrozny. Podobně strukturovaná je i jeho svěží a šťavnatá chuť. Viognier 1824 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

220 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Vůně jarních květin přechází do buketu zavařeného peckového ovoce s pikantností bílého rybízu v dochuti. K dietním úpravám sladkovodních ryb nebo při použití techlonogie sous-vide u kuřecího a krůtího masa. V závěru výborně doplní polotvrdé zrající sýry. Bílé polosuché víno s 12 % alkoholu.

Rulandské bílé 2021 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Waldberg

190 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé polosuché víno s 12 % alkoholu, 14,5 g/l zbytkového cukru a 7,6 g/l kyselin. Atraktivní víno zelenkavě zlatavé barvy s jemnou vůní bílých kvítků a vyzrálé limetky doplněnou o medově nasládlý tón. Plnou a lehce minerální chuť charakterizuje harmonické spojení zbytkového cukru s vyšší kyselinkou a extraktivními látkami a citrusový závěr připomínající žlutý grep. Hibernal 1824 2020 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice, Šibeniční hora

220 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Elegantní cukrovinkovo-medové aroma dozrávajícího tropického ovoce doplňuje v chuti transformovaný bílý rybíz, bělomasá broskev s mangovým džemem v závěru. Ke kozímu sýru s hruškovým chutney nebo k pošírovanému halibutovi s máslem a chřestem. Bílé polosladké víno s 14 % alkoholu. Nativa 2021 pozdní sběr Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Dunajovice, Plotny

240 Kč (ČER) Červené suché víno s 13 % alkoholu, 0,9 g/l zbytkového cukru a 5,4 g/l kyselin. Víno červeně rubínové barvy s postupně se otvírajícím ovocným projevem, tóny peckového, jádrového bobulového ovoce a v závěru s nádechem jemné kořenitosti. Příjemné červené víno s atraktivní a vyzrálou ovocnou aromatikou a „prudce pitelnou“ krémově-sametovou dochutí. Doporučeno k růžovým i červeným masům, kvalitním uzeninám a sušeným masům. Merlot Top Collection 2021 pozdní sběr VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Jalubí, Vinohrádky

319 Kč (HRU) Červené suché víno s 13 % alkoholu, 4,9 g/l zbytkového cukru a 5,8 g/l kyselin. Bohatá ovocná vůně, ve které převládá černá třešeň s lehkým tónem vanilky a skořice. Mohutná chuť s výraznou mineralitou přechází do dlouhé plné chuti. Zrálo ve starších dubových sudech. Cabernet Sauvignon Premier 2018 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Nový Přerov, Na štrekách

1330 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Tmavě rubínová barva s violetovými tóny s vynikající viskozitou. Intenzivní buket s tóny tmavých lesních plodů s nádechem sušené papriky doprovází čerstvě mletý mák se švestkovými povidly. Chuť vína je intenzivní, hřejivá s lehkou taninovou strukturou a perníkem v hořké čokoládě v závěru. K jehněčí panence s bylinkovou krustou a rozmarýnovou šťávou, kořenovou zeleninou a konfitovanými bramborami. Vynikne rovněž se zrajícími sýry s dvojí plísní. Suché červené víno s 13,5 % alkoholu.