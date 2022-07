Novinky brněnských vinoték – srpen 2022

Prosecco Rosé Extra Dry 2021 Prosecco Rosé DOC Vinařství LAHOFER

Itálie, Veneto 265 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI)

Půvabné prosecco oslnivé barvy šípkové růže, jejíž tóny dominují i květinově ovocnému buketu. Jemné a intenzivní perlení dodává na svěžesti delikátní chuti, ta je harmonická a šťavnatá, s převládající stopou po májových třešních a granátovém jablíčku. Alkohol 11,5 %. Ryzlink rýnský Frizzante Collection 2021 VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Vinohrádky

197 Kč (HRU) Jemně perlivé suché bílé víno. Jemná, květnatá vůně po lipovém květu a dlouhá pikantní kyselinka je zárukou svěžesti, kterou jistě oceníme v letním období. V chuti se příjemně prolínají ovocné tóny jablečného pyré a minerály. Svěží charakter vína s delší perzistencí, ocení nejen znalci vína. Frizzante Muškát žlutý 2021 moravské zemské víno Vinařství HANZEL

Vinařská podoblast Znojemská

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Bílé perlivé polosuché víno sycené oxidem uhličitým. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 8,3 g/l, kyseliny 6,9 g/l. Z mohutného, extraktivního vína se díky přidání CO2 stalo osvěžující letní pití, které ve vůni okouzlí limetkovými a květinovými tóny. Plná, dlouhotrvající a jemně kořenitá chuť se nese na citrusové a elegantní vlně šťavnatých pomerančů a pomerančové kůry. Cabernet Moravia rosé 2021 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Úlehle

179 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Rosé z kabernetových odrůd bývá nejvýraznější v barvě, vůni i chuti. Plné, mazlivé i šťavnaté, ideální pro jarní a letní večery. Barva je jahodová s lososovými odlesky. Vůně je pikantní a výrazná, s projevem ostružinových a malinových listů. Ve druhé vlně linecká marmeláda. Chuť je plná, svěží a oblá. Zprvu přichází zralé jahody, poté jahodový kompot a krvavý grep. Doporučeno k tataru z mladého býčka.

Stříbrná medaile – Concours Mondial de Bruxelles Rosé Wine Session 2022 (Španělsko) Stříbrná medaile – Vinum Juvenale 2021 (Brno)

Zlatá medaile – Jarovín Rosé 2022 (Velké Pavlovice) Cabernet Sauvignon rosé 2021 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická

179 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Exepresivní a pikantní, ale také jemně marmeládové. Barva je intenzivně malinová. Vůně je široká, bohatá a pevná. Velmi příjemné tóny zralých malin a lesních jahod doplňují tóny marmelád z lesního ovoce. Chuť je neuvěřitelně bohatá a šťavnatá. Přináší vše z vůně a kandované ovoce. Cukr z ovoce a marmelád je vyvážen svěžestí malin, rybízu a lesních jahod. K pikantním tapas. Zlatá medaile – Le Mondial du Rosé 2022 (Francie)

Vítěz kategorie – Vinum Juvenale 2021 (Brno)

Stříbrná medaile – Jarovín Rosé 2022 (Velké Pavlovice) UP ŠPRITZ aromatizovaný vinný nápoj Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Terasy

210 Kč (VUD) Letní osvěžující nápoj vhodný v parných dnech a při grilování. Perlivý nápoj připomínající známý Aperol Spritz. Výrazná vůně pomerančů a vanilky. Stačí pouze zalít led popřípadě přidat plátek pomeranče a nápoj je připraven ke konzumaci. Složení: víno, hroznový cukr, voda, aroma, barvivo, sorban draselný. 8 % alkoholu. B E Z aromatizovaný vinný nápoj Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Bořetice, Terasy

190 Kč (VUD) Vinný nápoj s nízkým obsahem alkoholu s přírodní vůní květů černého bezu. Ideální osvěžení na léto v parných dnech a při grilování. Složení: víno (Ryzlink rýnský), voda, hroznový cukr, květy bezu. 6,5 % alkoholu.

Rosé Kozí horky 2021 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Kozí horky

179 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Terroirní víno z historické viniční trati Kozí horky. Celý den osluněná vinice, na které keře Merlotu a Svatovavřineckého sají minerály z hlubokého podloží. Poloha, minerální podloží a přísná redukce úrody dávají ty nejlepší podmínky pro vznik špičkového vína. Barva je svěže malinová. Vůně je plná a široká. Přináší mísu letního ovoce – jahod, malin, mirabelek a červeného rybízu. Chuť je suchá, šťavnatá a svěží. Bílý rybíz se snoubí s červeným, špendlíky a lesními jahodami. Dlouhou šťavnatou dochuť uzavírá červený grep. Zajímavé suché víno, které dokonale prezentuje svůj terroir. Ke štice na kořenové zelenině. Veltlínské zelené 2020 pozdní sběr Vinařství Hulata

Morava

160 Kč (HUL) Suché bílé víno. Barva je zelenkavá, vůně kořenitá, svěží. Chuť vyvážená, šťavnatá, můžeme v ní hledat lipový květ, jemně hořké mandle, travnaté tóny. Víno je díky své vyváženosti vhodné pro denní stolování. Lze kombinovat s širokou škálou pokrmů. Kyseliny 5,4 g/l, zbytkový cukr 1,0 g/l, alkohol 13 %. Zlatá medaile – Hradecký pohár vína 2022 (Hradec Králové) Sylvánské zelené 2021 pozdní sběr VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Floriánky

209 Kč (LGB) Bílé suché víno s 12,0 % alkoholu, 3,9 g/l zbytkového cukru a 5,7 g/l kyselin. Víno je žluto-zlatavé barvy s elegantní vůní bílých květů, akátu, cukrového melounu a broskve. Chuť je propojena s vůní, doplněna o jemnou ovocitost bílého rybízu s citrusovou šťavnatostí a dlouhou minerální dochutí. Víno je vhodné ke krémovým polévkám, zeleninovým rizotům, rybám a jemnějším sýrům. Ryzlink rýnský BETON 2021 pozdní sběr Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Valtická

320 Kč (ROC) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu, 6,5 g/l zbytkového cukru a 9,0 g/l kyselin. Zlatavě žlutá barva. Výrazný Ryzlink rýnský s jemnou a elegantní aromatikou, šťavnatým a osvěžujícím patrem s dlouhou minerální dochutí. Doporučeno k středomořským i sladkovodním rybám, k plodům moře nebo ke klasické české kuchyni. Rulandské bílé 2020 pozdní sběr Vinařství Hulata

Morava

160 Kč (HUL) Suché bílé víno. Rulandské bílé, mezinárodně používaný název Pinot Blanc, je starobylá moštová odrůda révy vinné pocházející pravděpodobně z oblasti Burgundska. Barva světle zelenožlutá. Jemná, květinová vůně. V chuti můžeme hledat hrušky, mandle chlebovou kůrku. Rulandské bílé se hodí k uzeným rybám, kuřecímu masu a tvrdým sýrům. Vhodné k archivaci. Kyseliny 5,4 g/l, zbytkový cukr 1,9 g/l, alkohol 13 %. Savilon 2019 pozdní sběr Vinařství Hulata

Morava

180 Kč (HUL) Suché bílé víno. Savilon byl vyšlechtěn na Moravě a do odrůdové knihy zapsán v roce 2010. Barva vína je světle zelenožlutá. Vůně kořenitá až dřevitá. Chuť vína je plná, harmonická, minerální s pikantní kyselinkou. Odrůda se dá kombinovat s těstovinami, drůbežím masem či mořskými plody. Víno zrálo rok v dubovém sudu. Kyseliny 5,1 g/l, zbytkový cukr 0,4 g/l, alkohol 13 %. Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2021 – Velkopavlovická podoblast (Valtice)

Zlatá medaile – TOP 30 vín Modrých Hor 2017 (Velké Pavlovice) Děvín Top Collection 2021 výběr z hroznů VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Jalubí, Vinohrádky

319 Kč (HRU) Bílé polosladké víno s 12,0 % alkoholu, 35,5 g/l zbytkového cukru a 7,7 g/l kyselin. Jedinečné terroir Bílých Karpat vyzdvihuje přednosti této odrůdy. Nabízí bohatou vůni připomínající čerstvý lipový med a sladké hrozinky, které se dále rozvíjí i v chuti. Zráním získává až meruňkový charakter s náznaky propolisu a pampelišek.