Festival otevřených sklepů láká na Strážnicko

Brno, 6. dubna 2022 – Festival otevřených sklepů míří na Slovácko. Uskuteční se ve dnech 23. a 24. dubna ve vinařských obcích Petrov, Strážnice, Kozojídky a Blatnice pod sv. Antonínkem. Sklepy otevře 32 vinařství, která k degustaci nabídnou téměř 400 vín.

Mezi sklepy bude vyhrávat 10 cimbálových muzik a každý druhý sklep nabídne občerstvení. Pořadatel již tradičně zajišťuje kyvadlovou dopravu mezi všemi obcemi a možnost objednání vín mobilem. Stačí ochutnat, kliknout a kartón bude připravený u vinaře.

„Festival je celoživotním seriálem poznávání moravských vinařů a jejich vín“ říká jeho ředitel Juraj Flamik. „Letos v dubnu představujeme 32 vinařství na Strážnicku a Blatnicku, od těch největších, jakými jsou Blatel, Víno Botur nebo Žerotín, po nejmenší vinaře, kteří přijedou z Kněždubu nebo Hroznové Lhoty,“ dodává Flamik. Festival se tím snaží představit rozmanitost vín celého regionu severovýchodního Slovácka.

Sklepy budou otevřené v sobotu od 10:00 do 21:00 a v neděli od 10:0 do 15:00. Po celou dobu bude k ochutnání téměř 400 vín. O dopravu mezi obcemi se postará kyvadlová doprava, která bude jezdit v intervalu 20min mezi všemi obcemi.

„Z obce do obce to netrvá ani 10 minut, akorát čas nastudovat si v průvodci kam nejdřív a jaká vína nevynechat“ radí ředitel a dodává, že i jídlo a muziky budou přímo mezi sklepy.

Další službou pro návštěvníky je průvodce a e-shop v mobilu. Doslova tedy můžete víno ochutnat, vložit do košíku, a když je plný, odeslat objednávku. Kartony s vínem pak budou připravené ve sklepech. Pokud si je poté návštěvník nestihne v sobotu ani v neděli vyzvednout, může si nechat poslat vína domů jako zásilku.

Vstupenky, tašky a skleničky budou na registračním místě v Hotelu Strážnice v Strážnici už od pátku od 17:00 do 20:00 a následně v sobotu od 8:00 do 15:00 a v neděli od 10:00 do 12:00. Všechny informace, včetně tipů na ubytování jsou na stránkách www.otevrenesklepy.cz

Více informací: www.otevrenesklepy.cz