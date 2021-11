Festival otevřených sklepů na Hustopečsku již tento víkend

Brno, 3. listopadu 2021 – Podzimní Festival otevřených sklepů s podtitulem „svatý Martin na Hustopečsku“ proběhne již tento víkend. 33 vinařů přivítá ve svých sklepích návštěvníky z celé republiky. K ochutnání nabídnou 450 vín.

Na návštěvníky bude o víkendu 6. a 7. listopadu čekat 33 otevřených sklepů v obcích Hustopeče, Rakvice, Zaječí a Přítluky. Zde proběhnou degustace vín z rukou vinařů, doprovodný kulturní program a ochutnávky krajových specialit.

Festival otevřených sklepů představuje zpravidla dvakrát ročně vinaře a jejich vína přímo ve sklepech. Vždy ve čtyřech či pěti sousedních obcích otevře své vinné sklepy zhruba třicítka vinařů. Jde zpravidla o rodinná vinařství menší a střední velikosti, ale nezřídka se zapojují i ti největší hráči na trhu. Mezi obcemi je k dispozici autobusová kyvadlová doprava, mezi sklepy pak dobré jídlo a zábava. Festival nabízí celoživotní program příjemného poznávání a chutnání vín přímo z rukou vinařů všech vinařských podoblastí a ročníků.

Festival otevřených sklepů na Hustopečsku – vinaři

Altenberk Vini a.s. Dominikovo víno Kamil Prokeš vinařství Malé vinařství Vajbar Průdek winery Rodinné vinařství Gréger Rodinné vinařství Minařík Rodinné vinařství Švach & dcery Švarc & Bílek – rodinné vinařství Vinařství AURORA Vinařství Foukal Vinařství Haman Vinařství Herůfek Vinařství Jurák & syn Vinařství Klobása Vinařství Košulič Vinařství LUSK Vinařství Nečas Vinařství Pavel Lukeš Vinařství Pavlica Vinařství Přítluky Vinařství Šabata s.r.o. Vinařství Sadílek s.r.o. Vinařství Starý vrch Vinařství Straka Vinařství Suchyňa Vinařství sv. Václav Vinařství Švásta & Kadlec Vinařství U Vrbů Vinařství Václavík Petr Vinařství Vajbar Vinný sklep U Otáhalů Víno Stehlík

Vstupenky a dárkové poukazy na Festival otevřených sklepů – sv. Martin na Hustopečsku (6. a 7. listopadu 2021) je možno koupit v e-shopu. Aktuální cena vstupenka je v předprodeji 1140 Kč nebo na místě 1190 Kč. V ceně dvoudenní vstupenky je degustace všech festivalových vzorků, vstup do všech sklepů, tištěný průvodce festivalem, degustační sklenička, stylová látková taška, možnost využití festivalové kyvadlové autobusové dopravy a vstup na vybrané akce doprovodného programu zdarma, např. na prohlídky sklepů či vystoupení cimbálových muzik. Sklepy se otevřou v sobotu 6. listopadu od 10 do 21 hodin, v neděli pak od 10 do 15 hodin, po oba dva dny s možností nákupu vín jak u vinařů, tak i ve festivalovém e-shopu otevrenesklepy.cz/vino.

Zdroj: OtevreneSklepy.cz