Kam za vínem na jižní Moravu ještě v červenci?

Brno, 16. července – V druhé polovině července nabízí jižní Morava celou řadu zážitků spojených s vínem. Převažují kulturní akce, ale nechybí ani otevřené sklepy, cyklovýlety či ochutnávky vín.

18. červenec

Rakvice a Prušánky-Nechory, Vinselekt Michlovský a Vinné sklepy U Jeňoura (www.bankavin.cz)

Cesta za vínem a folklorem do Rakvic a Nechor, to je sobotní výlet do vinařství, který startuje 18. července v 8 hodin ráno před sklepy Moravské banky vín Hlinky v Brně. První zastávka plně vybaveného autobusu povede na návštěvu do vinařství Vinselekt Michlovský, kde je naplánovaná prohlídka vinařství a návštěva Enothecy vinařství. Následně cestovatele přivítají svěžím vínem na rozhledně v Nechorách s následnou prohlídkou vinných sklípků, kterých je 450 a tvoří uličky i náměstí. Z Nechor se autobus vydá do vinných sklepů u Jeňoura, kde bude připravená prohlídka, degustace vín a občerstvení a návrat do Brna je plánovaný přibližně na osmou hodinu večer. Cena tohoto celodenního výletu plného krásných vyhlídek, prohlídek, lahodného vína a folkloru vyjde 2.450 Kč na osobu.

Hovorany, vinné sklepy (www.vinozhovoran.cz/akce)

O víkendu 18. – 19. července proběhne ve vinných sklepech a na tenisových kurtech v Hovoranech již 13. ročník akce otevřených sklepů. Své sklepy je připraveno otevřít kolem dvacítky vinařů, kteří nabídnou svá vína, vodu i drobné občerstvení a po celý den budou zpívat folklórní sbory. Ve 20 hodin zahraje v areálu tenisových kurtů cimbálová muzika. Vstupné je 700 Kč v předprodeji nebo 800 Kč na místě a zahrnuje volnou ochutnávku vín, sklenku, katalog vinařů s mapkou, 3 kupony k odběru vína, každý v hodnotě 100 kč, vstup na večerní program i jízdu vinným autobusem.

Dobšice, Vinařství LAHOFER (www.hudbanavinicich.cz)

V rámci putovního festivalu „Hudba na vinicích“ vystoupí v sobotu 18. července v 19 hodin v nově otevřeném areálu Vinařství Lahofer v Dobšicích oblíbený český písničkář, textař, skladatel a herec Tomáš Klus.

Tento koncertní seriál propojuje skvělou muziku s vynikajícím vínem, to vše v nádherných lokalitách českých a moravských vinohradů. Hlavním cílem festivalu Hudba na vinicích je zlepšit během léta náladu lidem, muzikantům i vinařům. Přináší exkluzivní kulturní zážitek v čase, kdy nemohou být realizovány velké festivaly, dává příležitost českým kapelám vrátit se na pódium a podporuje vinaře, které tato situace rovněž tvrdě zasáhla.

Dolní Věstonice, vinařské stezky v okolí Dolních Věstonic (www.vinarske.stezky.cz)

Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska je seriál cyklo-turisticko-vinařských výletů krajem vína. V soboru 18. července zamíří letní putování na vinařské stezky v okolí Dolních Věstonic. Výlet je určený pro zdatné turisty i rodiny s dětmi. Na kole nebo pěšky tak mohou účastníci objevovat tajemství vinných sklepů, ochutnat místní speciality a v cíli vyhrát zajímavé ceny. Připraveny jsou dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší, na nichž čekají v tradičních vinařských sklípcích i u zajímavých turistických cílů vinaři se svými víny a pohoštěním. Letní putování krajinou s krásnými výhledy na Pálavu začíná i končí v Dolních Věstonicích na Husím plácku, kde bude připravená hudba, víno i místní speciality.

Borotice, Vinné sklepy Lechovice (www.vslechovice.cz/z-vinice-do-vinice)

Na kole z vinice do vinice, to je cyklistický výlet do vinic, které nejsou veřejnosti běžně dostupné. Cyklovýlet vinicemi proběhne v sobotu 18. července v Boroticích. Na trase je připraveno několik příjemných zastávek s ochutnávkou vín a komentářem průvodce. Akce je kapacitně omezena, proto pořadatelé doporučují včasnou rezervaci. Výlet pro jednoho stojí 250 Kč.

Znojmo, BALANCE coffee & wine (www.balancecoffeewine.cz)

V pořadí třetí noční romantická prohlídka Znojma s řízenou degustací 6 vzorků špičkových vín, tentokrát z Vinařství SIMENON, která jsou ideálním společníkem pro tyto teplé dny. Nezapomenutelná prohlídka s ochutnávkou vín na nejkrásnějších vyhlídkách města Znojma proběhne v sobotu 18. července od 20 hodin. Po celou dobu prohlídky se o hosty bude starat certifikovaný průvodce a vinař Lukáš Kovalský, který zároveň představí svá vlastní vína. K vínu bude přichystaný oblíbený chléb s vlašskými ořechy, nebo například pekméz z odrůdy Pinot noir, který Balance coffee & wine vyrábí podle originální turecké receptury. V průběhu prohlídky před kavárnou Balance coffee & wine, ochutnáte vzorek filtrované kávy. Prohlídka s degustací trvá 2 až 2,5 hodiny a vstupné je 350 Kč na osobu.

Valtice, Vinařská stodola (www.vsvaltice.cz/vinarske-akce/kalendar-vinarskych-akci/posezeni-u-cimbalu)

Tradiční víkendový večer se sklenkou lahodného vína a cimbálovou muzikou se koná v sobotu 18. července ve Vinařské stodole ve Valticích. Hudba a ochutnávka bude probíhat od osmé hodiny večer až do půlnoci. Přijďte se s přáteli, či rodinou pobavit a posedět u skleničky skvělých valtických vín a drobného občerstvení za zvuků cimbálu a lidových písní. Vstup je zdarma bez nutnosti rezervace.

Valtice, Valtické Podzemí (www.valtickepodzemi.cz)

Tradiční víkendový večer se sklenkou lahodného vína Valtického Podzemí za doprovodu cimbálové muziky k tanci a poslechu proběhne v sobotu 18. července od 20 hodin v unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů ve Valticích. Hosté zde mohou ochutnat vína Lednicko-valtického areálu i speciality Valtického Podzemí za zvuku cimbálové muziky.

Vlkoš, sklepní ulička Vlkošské búdy (www.pratele-achtele.cz)

Druhý ročník akce noční otevřené sklepy pod heslem "po tmě vše vypadá jinak" proběhne v sobotu 18. července ve Vlkoši u Kyjova. Sklepy vinařů se otevřou v 19 hodin a zavírat budou až kolem půlnoci. Možnost delšího posezení je nutné dohodnout přímo s vinaři. Tato akce nabídne návštěvníkům jedinečnou možnost vyzkoušet si degustaci vín při měsíčku, kdy vše vypadá jinak a kolem není tolik práce. Atmosféru mezi sklepy dokreslí zpěvy mužského pěveckého sboru.

Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol a Zátiší (www.vinarimnves.cz/vinarska-akce/vajnsajn2020-1)

Vajn & Šajn, pouliční festival vína a jídla ve sklepních vinařských uličkách Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi proběhne v sobotu 18. července od 10 do 20 hodin. Letní zážitkový pouliční festival vína a jídla nabídne pestrou, širokou a barevnou nabídku místních neoveských vín vyznačujících se nezaměnitelným terroir pocházejícím z místních vinařských poloh, vínu prospěšného horkého podnebí a umění místních vinařů. Chybět nebude kvalitní čerstvé občerstvení z oblíbených food tracků, tradiční domácí občerstvení i krajové speciality připravované přímo na místě. Lákat bude i nabídka kvalitní kávy a kávových specialit s důrazem na zdroje z domácích pražíren z blízkého okolí. Samozřejmostí je kulturní program s živým hudebním vystoupením různých žánrů, ale cimbálová muzika chybět určitě nebude. Vstupné bylo stanoveno na 499 Kč v předprodeji do poslední neděle před akcí.

21. červenec

Bulhary, Vinařský dvůr Fuzgrunty (www.fuzgrunty.cz)

Letní posezení a sklenku lahodného vína při poslechu moravské hudby nabídnou v úterý 21. července od 18 do 23 hodin ve Vinařském dvoře Fuzgrunty v Bulharech. Hosté zde mohou ochutnat vína tohoto rodinného vinařství a k nim zakousnou nějakou místní domácí specialitu. Vstupné je 150 Kč na osobu.

22. červenec

Znojmo, Znojemské podzemí (www.balancecoffeewine.cz)

Řízená degustace Růžových a bílých vín proběhne ve středu 22. července od 19 do 21 hodin ve Znojmě. Romantickou atmosféru budou dotvářet tematicky vybraná vína od znojemských vinařů. Formou řízené degustace vedené zkušeným someliérem hosté ochutnají 7 vzorků špičkových vín v nádherně nasvíceném nádvoří Znojemského podzemí. K vínu bude přichystaný oblíbený chléb s vlašskými ořechy, nebo například pekméz z odrůdy Pinot noir, který Balance coffee & wine vyrábí podle originální turecké receptury. V průběhu prohlídky hosté ochutnají také vzorek filtrované kávy. Cena ochutnávky je 350 Kč na osobu a trvat by měla přibližně 1,5 hodiny.

23. červenec

Mikulov, historická lisovna z roku 1848 (www.dionysos.breclavsko.com)

Prázdniny s vinařem jsou tradiční prázdninové čtvrtky plné chutí a vůní. Tato návštěvníky Mikulova hojně vyhledávaná akce je určená všem milovníkům moravského vína, kteří se chtějí dozvědět více o historii pěstování révy vinné, a podrobnosti o tom, jak se víno vyrábí a degustuje. Tato akce se již tradičně koná každý prázdninový čtvrtek od 19 hodin v historické lisovně v Mikulově. Řízená degustace s výkladem zahrnuje 6 vzorků vín s neutralizačním soustem a trvá cca 2 hodiny.

Mikulčice, Mikulčice a okolí (www.vinobartonik.cz/tour-de-vinohrad)

Tour de vinohrad je poznávací cyklistický výlet vinicemi a sklepními uličkami Mikulčic spojený s řízenou degustací vín a specialit z vína a hroznů v Rodinném vinařství Bartoníkovi. Tato oblíbená akce je určena všem, kteří se chtějí dozvědět něco víc o vinohradnictví a vinařství na Podluží a současně mají zájem navštívit s certifikovaným průvodcem sklepní uličky a původní, turistům neznámé viniční tratě. Dále navštívit muzea Starý kvartýr v Lužicích a vinohradnické muzeum v Mikulčicích a na závěr ochutnat špičková vína a speciality z vína a hroznů v příjemném prostředí moderního vinařství. Tour začíná v uvedených termínech v 18 hodin v prostorách Informačního centra Mikulčice a návrat je plánovaný kolem 21 hodiny.

Brno, Otevřená zahrada (www.vinozblizka.cz)

Víno z blízka, exkluzivní série několika volných vinných degustací a setkání s osobnostmi současného vinařství proběhne ve čtvrtek 23. července od 17.30 hodin, v příjemném prostředí Otevřené zahrady pod Špilberkem, která je oázou klidu v ruchu velkoměsta. Tento večer v Brně svá vína představí výrazná osobnost současného vinařství Kamil Prokeš, zodpoví všetečné otázky a představí hosta večera a jeho vína. Hosté si tak mohou vychutnat tři příjemné hodiny se skleničkou v ruce za zvuků živé hudby a letní podvečerní atmosféru překrásné zahrady. K dispozici bude také lahodné občerstvení z Bistra Otevřená zahrada a vystoupení živé kapely. Vstupné je 390 Kč v předprodeji a 440 Kč na místě.

24. červenec

Borotice, Vinné sklepy Lechovice (www.vslechovice.cz/z-vinice-do-vinice)

Na kole z vinice do vinice, to je cyklistický výlet do vinic, které nejsou veřejnosti běžně dostupné. Cyklovýlet vinicemi proběhne v pátek 24. července v Boroticích. Na trase je připraveno 5 zastávek s ochutnávkou 8 vzorků vín a komentářem průvodce. Akce je kapacitně omezena, proto pořadatelé doporučují včasnou rezervaci. Výlet pro jednoho stojí 250 Kč.

Valtice, Vinařská stodola (www.vsvaltice.cz/vinarske-akce/kalendar-vinarskych-akci/posezeni-u-cimbalu)

Tradiční víkendový večer se sklenkou lahodného vína a cimbálovou muzikou se koná v pátek 24. července ve Vinařské stodole ve Valticích. Hudba a ochutnávka bude probíhat od osmé hodiny večer až do půlnoci. Přijďte se s přáteli, či rodinou pobavit a posedět u skleničky skvělých valtických vín a drobného občerstvení za zvuků cimbálu a lidových písní. Vstup je zdarma bez nutnosti rezervace.

Valtice, Valtické Podzemí (www.valtickepodzemi.cz)

Tradiční víkendový večer se sklenkou lahodného vína Valtického Podzemí za doprovodu cimbálové muziky k tanci a poslechu proběhne v pátek 24. července od 20 hodin v unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů ve Valticích. Hosté zde mohou ochutnat vína Lednicko-valtického areálu i speciality Valtického Podzemí za zvuku cimbálové muziky.

24. – 25. červenec

Velké Bílovice, areál sklepů (www.julyrendezvous.com)

Letní slavnost autentických vín proběhne v pátek 24. a v sobotu 25. července v areálu vinných sklepů ve Velkých Bílovicích. Na akci bude možné ochutnat netradiční vína autentických vinařů a jejich příznivců. Návštěvníci zde mohou vína ochutnat, ale také si popovídat přímo s vinaři, kteří představí své netradiční postupy a jejich výsledky. Vína našich předků možná nebyla tak uhlazená a vycizelovaná jako mnohá dnešní. Určitě však byla autentická. A právě onu autenticitu si vepsali do štítu Autentisté, které spojuje nejenom stejná regionální příslušnost, ale především snaha o přípravu hodnověrných, rukodělných vín a v neposlední řadě i hlubší zájem o starou vinařskou krajinu, již svými vinohrady dotvářejí.

24. – 26. červenec

Velehrad, vinné sklepy

Velehradské vinné sklepy nabídnou každý víkend letní sezóny alespoň jeden otevřený sklípek. Otevřeno bude vždy v pátek od 16 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin. Návštěva sklípku trvá cca ½ hodiny a zahrnuje ochutnávku 5 vzorků vín za pevnou cenu 100 Kč na osobu. Změny času, rozsahu ochutnávek, nebo objednání větších skupin hostů si mohou zájemci domluvit přímo s vinařem.

25. červenec

Čejkovice, vinné sklepy vinařů (www.vinarizcejkovic.cz/koupit-vstupenky)

Původně Velikonoční otevřené sklepy proběhnou v náhradním termínu, v sobotu 25. července od10 do 20 hodin ve vinných sklepech v Čejkovicích. V letošním třetím ročníku opět nabídne 13 místních vinařů ta nejlepší vína ze své produkce, občerstvení a dobrou náladu. Vstupné je 800 Kč a zahrnuje volnou ochutnávku vín ve vinařstvích, skleničku, taštičku, propisku, katalog vinařství s mapkou a 4 kupóny k odběru vína, každý v hodnotě 100 Kč.

Moravská Nová Ves, sklepní uličky Výmol a Zátiší (www.vinaricek.cz)

Komorní otevřené sklepy při příležitosti krojovaných hodů proběhnou v sobotu 25. července od 13 do 19 hodin ve sklepních uličkách Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi. Otevřených sklepů při příležitosti největší folklorní slavnosti v obci se zúčastní vinné sklepy členů sdružení, kteří nabídnou vína ze své produkce a drobné občerstvení. Po akci je možné navštívit komponovaný folklorní večer s besedou u cimbálu u máje v centru obce.

Valtice, Vinařská stodola (www.vsvaltice.cz/vinarske-akce/kalendar-vinarskych-akci/posezeni-u-cimbalu)

Tradiční víkendový večer se sklenkou lahodného vína a cimbálovou muzikou se koná v sobotu 25. července ve Vinařské stodole ve Valticích. Hudba a ochutnávka bude probíhat od osmé hodiny večer až do půlnoci. Přijďte se s přáteli, či rodinou pobavit a posedět u skleničky skvělých valtických vín a drobného občerstvení za zvuků cimbálu a lidových písní. Vstup je zdarma bez nutnosti rezervace.

Valtice, Valtického Podzemí (www.valtickepodzemi.cz)

Tradiční víkendový večer se sklenkou lahodného vína Valtického Podzemí za doprovodu cimbálové muziky k tanci a poslechu proběhne v sobotu 25. července od 20 hodin v unikátním labyrintu historických vinných sklepů v celkové délce přes 900 metrů ve Valticích. Hosté zde mohou ochutnat vína Lednicko-valtického areálu i speciality Valtického Podzemí za zvuku cimbálové muziky.

Znojmo, BALANCE coffee & wine (www.balancecoffeewine.cz)

Noční romantická prohlídka Znojma s řízenou degustací 6 vzorků špičkových vín vinařství Znovín Znojmo, která jsou ideálním společníkem pro tyto teplé dny. Nezapomenutelná prohlídka s ochutnávkou vín na nejkrásnějších vyhlídkách města Znojma proběhne v sobotu 25. července od 20 hodin. Po celou dobu prohlídky se o hosty bude starat certifikovaný průvodce a zkušený sommeliér. K vínu bude přichystaný oblíbený chléb s vlašskými ořechy, nebo například pekméz z odrůdy Pinot noir, který Balance coffee & wine vyrábí podle originální turecké receptury. V průběhu prohlídky hosté ochutnají také vzorek filtrované kávy. Prohlídka s degustací trvá 2 až 2,5 hodiny a vstupné je 350 Kč na osobu.

Zdroj: www.vinazmoravy.cz

Foto: Valtické Podzemí